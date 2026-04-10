महोबा: उधार में मछली न देना पड़ा भारी, दबंगों ने ससुर-बहू को लाठी-डंडों से पीटकर किया लहूलुहान

महोबा में महज उधार में मछली न देने पर दबंगों ने एक ससुर और उसकी बहू पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. इस बर्बरता में ससुर के दोनों हाथ-पैर टूट गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है.

महोबा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है. ताजा मामला महोबकंठ थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव का है, जहाँ तालाब में मछली पालन का काम करने वाले एक गरीब परिवार को दबंगई का शिकार होना पड़ा. पीड़ित नंदराम रैकवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के कुछ दबंगों को उधार में मछली देने से मना कर दिया था.

पीड़ित नंदराम ने बताया कि वह तालाब ठेकेदार से बलकट लेकर मछली पालन का काम करता है. बीते शाम जब वह अपने घर के दरवाजे पर बच्चों के साथ बैठा था, तभी बिजली जाते ही गांव के दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया. लाठी-डंडों से लैस हमलावरों ने नंदराम को इस कदर पीटा कि उसके दोनों हाथ और पैर बुरी तरह टूट गए. बीच-बचाव करने आई बहू पार्वती को भी दबंगों ने नहीं बख्शा.

पार्वती का आरोप है कि दबंगों ने उसे घर के अंदर से घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से मारपीट की. जब नंदराम बेहोश होकर गिर पड़ा, तब हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ नंदराम की हालत नाजुक बनी हुई है.

नंदराम की पत्नी रामबाई ने थाने में तहरीर देकर बताया कि हमलावर हाथों में कुल्हाड़ी और लाठियां लेकर घर में घुसे थे. उन्होंने न केवल मारपीट की बल्कि जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां भी दीं. पीड़ित के पुत्र संदीप रैकवार ने बताया कि गांव वालों की मदद से किसी तरह जान बच पाई है. हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद थाने में शिकायत दी गई, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और न ही दोषियों पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई है. अब यह गरीब परिवार अस्पताल के बिस्तर से जिला प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है.