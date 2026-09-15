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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: DM आवास के पास किराना दुकान में चोरी, 2 लाख का माल और बहीखाता गायब

महोबा: DM आवास के पास किराना दुकान में चोरी, 2 लाख का माल और बहीखाता गायब

महोबा शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके में डीएम आवास के पास चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़कर दुकान से नकदी और सामान समेटा और वे ग्राहकों की उधारी का बहीखाता भी चुरा ले गए.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 15 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके यानी डीएम आवास के पास चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है. यहां संचालित नामदेव वैरायटी स्टोर नाम की किराना दुकान में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

दुकानदार विजय कुमार नामदेव जब मंगलवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. दुकान के ताले टूटे हुए थे और चोर ताले भी अपने साथ ले गए थे. शटर उठाने पर पता चला कि चोरों ने दुकान में रखा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और अन्य रोजमर्रा का सामान भी साफ कर दिया है. 

चोरों ने दुकान का बहीखाता भी चुराया, सिर्फ 2 रुपए के सिक्के छोड़े

इस चोरी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि चोर दुकान में रखा बहीखाता भी अपने साथ चुरा ले गए, जिसमें दुकानदार ग्राहकों की उधारी का हिसाब-किताब लिखता था. इसके अलावा चोरों ने गुल्लक में रखे करीब 3000 रुपये नकद साफ कर दिए और उसमें सिर्फ ₹2 के चार सिक्के छोड़ गए, जो स्थानीय स्तर पर चलन में न होने के कारण दुकानदार भी नहीं लेता था.

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दुकान से करीब दो लाख रुपये का माल हुआ चोरी

पीड़ित के मुताबिक दुकान से करीब दो लाख रुपये का माल चोरी हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके. पीड़ित दुकानदार ने आशंका जताई है कि यह हरकत किसी स्थानीय व्यक्ति की हो सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है, लेकिन इस अजीबोगरीब चोरी की चर्चा पूरे इलाके में बनी हुई है.

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Published at : 15 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News CRIME NEWS
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