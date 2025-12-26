हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में सैकड़ों वोटरों के नाम कटने से हड़कंप, सड़क पर उतरे BLO, निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत

महोबा में सैकड़ों वोटरों के नाम कटने से हड़कंप, सड़क पर उतरे BLO, निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत

Mahoba SIR: महोबा में एसआईआर के दौरान सैकडों लोगों के नाम कटने से हड़कंप मच गया है. इसे लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही हैं. बीएलओ भी इस गड़बड़ी से परेशान है.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 26 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चल रहे SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य के दौरान ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली की अंतिम सूची 2025 में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिसके बाद महोबा जनपद के कबरई ब्लॉक के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एकजुट हो गए और उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है. 

मामला मतदाता सूची के परिवर्धन और विलोपन से जुड़ा है. बीएलओ का आरोप है कि SIR कार्य पूरा होने के बाद ब्लॉक स्तर पर सैकड़ों ग्रामीण मतदाताओं के नाम बिना उचित जानकारी और प्रक्रिया के मतदाता सूची से काट दिए गए. इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे सीधे बीएलओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जिससे बीएलओ भी परेशान है. 

बड़ी संख्या में कटे ग्रामीणों के वोट

इसे लेकर बीएलओ देवेश कुमार खरे समेत दूसरे बीएलओ ने बात करते हुए कहा कि उन्हें बाद में शिक्षण कार्य के लिए गांव में हो रहना है इस दौरान भी उन्हें ग्रामीणों के विरोध और प्रकोप का भय सता रहा है. जिसके बाद उन्होंने एकजुट होकर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की. 

इस दौरान जनपद के ज़्यादातर बीएलओ अंबेडकर पार्क में कबरई ब्लॉक में एकत्र हुए और अपनी पीड़ा साझा की. बीएलओ निर्भय सिंह सेंगर सहित अन्य ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव से पहले निर्धारित समय में निर्वाचन नामावली की अनंतिम सूची 2025 के परिवर्धन-विलोपन में कबरई ब्लॉक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं. 

ग्रामीणों में बीएलओ को लेकर नाराजगी

बड़ी संख्या में ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण मतदाता बीएलओ पर नाम कटवाने का आरोप लगा रहे हैं. बीएलओ ने बताया कि डुप्लीकेट मतदाता सूची में आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में मतदाताओं के नाम विलोपित कर दिए गए, जबकि बीएलओ को पहले कभी यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे कि आधार संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करना आवश्यक है. 

बीएलओ ने कहा कि इस प्रक्रिया में एक-एक ग्राम पंचायत से 200 से लेकर 800 तक मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जो अत्यंत चिंताजनक है.
बीएलओ का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रपत्र-2 भरकर संशोधन कराना एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब समय बहुत सीमित है. इसके अलावा, बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवर्तन सूचियों के सभी नामों में सुधार भी नहीं किया गया, जिससे गांवों में बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी से की माँग

बहरहाल इस मामले को लेकर सभी बीएलओ ने जिला निर्वाचन प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने और उचित कार्यवाही करने की मांग की है. बीएलओ ने बताया कि फिलहाल सदर एसडीएम द्वारा मतदाता सूची में सुधार कराए जाने का आश्वासन दिया गया है. लेकिन, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक उनकी चिंता बनी है. 

UP Weather: यूपी में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, आज भी 70 जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट, जानें कब मिलेगी राहत

Published at : 26 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Mahoba BLO UP NEWS SIR In UP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
टेलीविजन
'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget