महोबा में सैकड़ों वोटरों के नाम कटने से हड़कंप, सड़क पर उतरे BLO, निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत

उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चल रहे SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य के दौरान ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली की अंतिम सूची 2025 में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिसके बाद महोबा जनपद के कबरई ब्लॉक के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एकजुट हो गए और उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है.

मामला मतदाता सूची के परिवर्धन और विलोपन से जुड़ा है. बीएलओ का आरोप है कि SIR कार्य पूरा होने के बाद ब्लॉक स्तर पर सैकड़ों ग्रामीण मतदाताओं के नाम बिना उचित जानकारी और प्रक्रिया के मतदाता सूची से काट दिए गए. इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे सीधे बीएलओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जिससे बीएलओ भी परेशान है.

बड़ी संख्या में कटे ग्रामीणों के वोट

इसे लेकर बीएलओ देवेश कुमार खरे समेत दूसरे बीएलओ ने बात करते हुए कहा कि उन्हें बाद में शिक्षण कार्य के लिए गांव में हो रहना है इस दौरान भी उन्हें ग्रामीणों के विरोध और प्रकोप का भय सता रहा है. जिसके बाद उन्होंने एकजुट होकर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की.

इस दौरान जनपद के ज़्यादातर बीएलओ अंबेडकर पार्क में कबरई ब्लॉक में एकत्र हुए और अपनी पीड़ा साझा की. बीएलओ निर्भय सिंह सेंगर सहित अन्य ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव से पहले निर्धारित समय में निर्वाचन नामावली की अनंतिम सूची 2025 के परिवर्धन-विलोपन में कबरई ब्लॉक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं.

ग्रामीणों में बीएलओ को लेकर नाराजगी

बड़ी संख्या में ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण मतदाता बीएलओ पर नाम कटवाने का आरोप लगा रहे हैं. बीएलओ ने बताया कि डुप्लीकेट मतदाता सूची में आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में मतदाताओं के नाम विलोपित कर दिए गए, जबकि बीएलओ को पहले कभी यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे कि आधार संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करना आवश्यक है.

बीएलओ ने कहा कि इस प्रक्रिया में एक-एक ग्राम पंचायत से 200 से लेकर 800 तक मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जो अत्यंत चिंताजनक है.

बीएलओ का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रपत्र-2 भरकर संशोधन कराना एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब समय बहुत सीमित है. इसके अलावा, बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवर्तन सूचियों के सभी नामों में सुधार भी नहीं किया गया, जिससे गांवों में बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी से की माँग

बहरहाल इस मामले को लेकर सभी बीएलओ ने जिला निर्वाचन प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने और उचित कार्यवाही करने की मांग की है. बीएलओ ने बताया कि फिलहाल सदर एसडीएम द्वारा मतदाता सूची में सुधार कराए जाने का आश्वासन दिया गया है. लेकिन, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक उनकी चिंता बनी है.

