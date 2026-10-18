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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में 50 साल से सड़क की बदहाली, ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर किया प्रदर्शन

महोबा में 50 साल से सड़क की बदहाली, ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर किया प्रदर्शन

महोबा का सीगौन गांव बीते 50 सालों से सड़क से जैसी बुनियादी चीज से दूर है. ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे गया है. जिसके बाद उन्होंने तहसील दिवस में पहुंचकर प्रदर्शन किया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 18 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में महोबा के ग्राम सीगौन से मध्य प्रदेश सीमा NH-39 को जोड़ने वाला सीगौन-दौरिया मार्ग पिछले 50-60 वर्षों से बदहाल स्थिति में है. गड्ढों और कीचड़ से भरे इस तीन किलोमीटर लंबे रास्ते के कारण ग्रामीणों को इलाज, पढ़ाई और दैनिक आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. 

पिछले चुनाव में मतदान बहिष्कार के बावजूद केवल झूठे आश्वासन मिले. अब तंग आकर ग्रामीणों ने तख्तियां बैनर पोस्टर लेकर तहसील दिवस में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है.

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पांच दशकों से जर्जर है सड़क 

मध्यप्रदेश की सीमा से लगा महोबा जिले की तहसील कुलपहाड़ क्षेत्र का सीगौन गांव आज भी एक बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहा है. सीगौन से मध्य प्रदेश के दौरिया और नौगांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले पांच दशकों से जर्जर हाल में है. बारिश के मौसम में यह रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे सीगौन, बधौरा, बुधवारा और मुड़वारा गांव के हजारों लोगों का संपर्क कट जाता है. 

रास्ते की हालत इस कदर खराब है कि महज तीन किलोमीटर का सफर तय करने में 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है. ऐसे में ग्रामीणों ने कुलपहाड़ तहसील में आयोजित जिला स्तरीय तहसील दिवस में हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की.

समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते मरीज 

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने से समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही डिलीवरी होने जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो जाती हैं. बच्चों के लिए 8वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है क्योंकि वे साइकिल से भी नहीं निकल पाते.

2024 में ग्रामीणों ने किया था मतदान का बहिष्कार 

स्थानीय निवासियों का कहना है कि नेताओं और अधिकारियों ने सालों से केवल आश्वासन की राजनीति की है. साल 2024 के चुनाव में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार भी किया था, लेकिन चुनाव बीतते ही उनकी समस्या फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस सड़क का पक्का निर्माण नहीं हुआ, तो वे धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे.

इस गंभीर मामले पर जिलाधिकारी प्रभास कुमार का कहना है कि यह सड़क बॉर्डर एरिया में आती है और इसका कुछ हिस्सा वन विभाग की भूमि के अंतर्गत है. PWD और वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर सड़क का प्रस्ताव पहले ही शासन स्तर पर भेजा जा चुका है. जिला प्रशासन अब इसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने का दावा कर रहा है.

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Published at : 18 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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