महोबा में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 छात्रों की मौत, घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार

महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र के झांसी–मिर्जापुर हाईवे पर बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया, तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर में सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार दो छात्रों की मौत हो गई, दो छात्रों को गंभीर चोटें आई है. पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी भेजा, जहां से हालत नाजुक होने पर दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

दरअसल, यह घटना महोबकंठ थाना क्षेत्र के धवार गांव के पास की बताई जा रही है. बताया गया कि अलीपुरा में किराए पर रहकर पढ़ाई करने वाले चारों छात्र कोचिंग के बाद एक की बाइक में सवार होकर वापस लौट रहे थे. तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर से अचानक आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया.

हादसे में दो की मौत दो गंभीर

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद दुलारा गांव निवासी 17 वर्षीय भरत पुत्र केदारनाथ को मृत घोषित कर दिया, जबकि ब्यारजो गांव के आकाश उर्फ बब्लू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

बताया गया कि ये दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त थे जो साथ में पढ़ने वाले अनिल और सत्यम के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे. हादसे में अनिल पुत्र हरिसिंह और सत्यम पाल पुत्र राजू पाल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने पीएम के लिए भेजा शव

पुलिस ने पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया गया कि सभी छात्र पनवाड़ी कस्बे के अलग-अलग इंटर कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे और किराए पर एक साथ रहकर अध्ययन करते थे. फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.