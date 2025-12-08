महोबा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 लाख से ज्यादा नकली करेंसी के साथ युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बाजार में नकली करेंसी उतारने से पहले एक आरोपी दबोच लिया गया है. नकली करेंसी के कारोबार में शामिल युवक देवेंद्र अहिरवार को बेलाताल से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 2 लाख 62 हजार रुपए के 100 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए.

गिरफ्तार किया गया आरोपी पहले भी जेल जा चुका है. पुलिस को अब उसके साथी अंकुर की तलाश जारी है. यह गिरोह बाजार में नकली करेंसी का कारोबार करते थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस साजिश को नाकाम कर दिया.

पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता

महोबा जिले में पुलिस ने नकली करेंसी के कारोबार में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है. गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र अहिरवार, अजनारा थाना क्षेत्र के आरी गांव का निवासी है. पुलिस ने उसे बेलाताल कस्बा से पकड़ते हुए उसके कब्जे से 2 लाख 62 हजार रुपए के नकली नोट बरामद किए. बरामद किए गए नोटों में 100 और 200 रुपए के नोट शामिल हैं.

पुलिस एएसपी ने दी यह जानकारी

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि देवेंद्र अपने साथी अंकुर के साथ मिलकर नकली करेंसी का कारोबार करता रहा है. देवेंद्र ने यह नकली नोट चित्रकूट में जाकर 1 लाख रुपए देकर अंकुर से खरीदे थे. वह नोट प्रयागराज में चलाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही दबोच लिया.

आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है- पुलिस एएसपी

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है. देवेंद्र पहले भी इसी तरह के अपराध में जेल जा चुका है और चार साल की सजा पूरी कर चुका है. अंकुर भी पहले जाली नोट कारोबार में जेल जा चुका है. इनकी मुलाकात जेल में हुई थी तभी से ये नकली नोट कारोबार में लगे हुए थे.

पुलिस फिलहाल अंकुर की तलाश कर रही है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवेंद्र को जेल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरफ्तारी से नकली नोटों के अवैध कारोबार को रोकने में मदद मिलेगी. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार ऐसे अपराधों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके.