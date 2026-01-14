महोबा जिले में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पुलिस को भी चकरा दिया था, लेकिन खाकी की पैनी नजर और गहन पूछताछ ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम कहरा में एक सर्राफा व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई चोरी की रिपोर्ट फर्जी निकली. पुलिस ने खुलासा किया है कि वादी ने गिरवी रखे जेवरात वापस न करने पड़े, इसलिए खुद ही चोरी का झूठा ड्रामा रचा था.



दरअसल, बीते 9 जनवरी को ग्राम कहरा निवासी साहिल सोनी ने थाना खन्ना में सूचना दी थी कि बीती 8 जनवरी की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने उसके घर में स्थित सोने-चांदी की दुकान में धावा बोल दिया. साहिल ने पुलिस को बताया कि चोर दीवार फांदकर छत के रास्ते घर में घुसे, उसकी दादी के हाथ-पैर बाँध दिए और अलमारी का ताला तोड़कर 40 ग्राम सोना, साढ़े तीन किलो चाँदी और 30 हजार रुपये नकद ले उड़े.

पुलिस पूछताछ में बेनकाब हुई साजिश

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 305(ए) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर गठित विशेष टीम, स्वॉट और सर्विलांस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उन्हें कई तकनीकी खामियां मिलीं. चोरों के प्रवेश करने के तरीके और वादी के बयानों में काफी विरोधाभास था. जब पुलिस ने वादी साहिल सोनी से कड़ाई और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जिसमें साजिश बेनकाब हो गई.

गिरवी गहने हड़पने के लिए रची चोरी की साजिश

सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि साहिल ने स्वीकार किया कि उसके स्वर्गीय पिता नरेश चन्द्र सोनी ने कई लोगों के सोने-चांदी के जेवरात गिरवी रखे थे. पिता की मृत्यु के बाद लोग अपने जेवरात वापस मांग रहे थे. उन कीमती आभूषणों को वापस न करना पड़े, इसी नीयत से साहिल ने घर में ही चोरी की फर्जी कहानी बुनी. उसने खुद ही अलमारी का ताला तोड़ा और सामान छिपा दिया ताकि वह ग्राहकों को बता सके कि सारा माल चोरी हो गया है.

आरोपी सर्राफा व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू

खन्ना थाना पुलिस ने इस फर्जी प्रकरण का खुलासा करते हुए साहिल सोनी के खिलाफ भ्रामक सूचना देने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस खुलासे में प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह, उप-निरीक्षक सुरेश कुमार सचान और स्वाट टीम की मुख्य भूमिका रही.