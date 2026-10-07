महोबा: NRLM कैडरों की हुंकार, 18 हजार मानदेय की मांग; DM को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के महोबा में NRLM कैडरों ने मानदेय में बढ़ोतरी और समय से भुगतान की मांग को लेकर जोरदार हुंकार भरी. चारों ब्लॉकों की दर्जनों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा. महिलाओं ने मानदेय बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह करने और इसे सीधे बैंक खातों में भेजने की मांग की है. डीएम ने मांगें शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM से जुड़ी समूह सखियों और विभिन्न कैडर की महिलाओं ने आज अपने हक के लिए महोबा में मोर्चा खोल दिया. गांव-गांव जाकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने वाली इन महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब मानदेय में हो रही देरी और कम वेतन को लेकर फूट पड़ा है. मीना राजपूत के नेतृत्व में जिले के चारों ब्लॉकों से पहुंची महिलाओं ने डीएम कार्यालय पर अपनी आवाज बुलंद की. कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे दिन-रात मेहनत करके स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करती हैं, लेकिन उनकी बुनियादी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है.

शिवपाल यादव का दावा, 'BJP सरकार की उल्टी गिनती शुरू, INDIA गठबंधन...'

कैडर की प्रति माह ₹18,000 श्रमिकों को मानदेय देने की मांग

कैडर की मुख्य मांगें हैं कि श्रमिकों के न्यूनतम मानदेय के तहत उन्हें कम से कम ₹18,000 प्रति माह दिया जाए. इसके अलावा, मानदेय का भुगतान हर महीने नियमित रूप से सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में हो. वर्षों से पेंडिंग पड़े मानदेय का तुरंत निपटारा किया जाए तथा काम के सिलसिले में मोबाइल और मोबाइल भत्ते की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए.

इनका कहना है कि ₹2,000 प्रति माह के हिसाब से मिलने वाली बेहद मामूली राशि भी सालों तक अटकी रहती है, जिससे जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को शासन स्तर तक भेजा जाएगा और लंबित मानदेय पर जल्द कदम उठाया जाएगा. हालांकि, NRLM कैडरों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आर-पार की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन को और तेज करेंगी.

UP राज्यसभा चुनाव: अखिलेश यादव का सरेंडर या ब्लफ! सपा ने क्यों नहीं उतारा तीसरा कैंडिडेट?