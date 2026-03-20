Mahoba News: CMO कार्यालय में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

उत्तरप्रदेश के महोबा जिले में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर भ्रष्टाचार के दाग से सुर्खियों में है. CMO कार्यालय में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजर जितेश सोनी को झांसी से आई 12 सदस्यीय विजिलेंस टीम ने शहर के राघव होटल के बेसमेंट में 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है.

यह पूरी कार्रवाई पनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात संविदा कर्मचारी मिराज मोहम्मद की शिकायत पर हुई. हमीरपुर निवासी मिराज पनवाड़ी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अकाउंट मैनेजर के पद पर तैनात हैं. उनकी पोस्टिंग पहले कबरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थी जहां से उन्हें पनवाड़ी भेज दिया गया.

घर से दूरी अधिक होने के कारण उन्होंने स्थानांतरण की गुहार लगाई. आरोप है कि जितेश सोनी ने इस काम के बदले साढ़े तीन लाख रुपये की डिमांड की. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि खुद CMO ने उन्हें जितेश से मिलने की सलाह दी थी. भ्रष्टाचार से तंग आकर मिराज ने झांसी विजिलेंस टीम में शिकायत दर्ज कराई.

कई साल से बाबू की तरह संभाल रहा था कार्यभार

हैरानी की बात यह है कि आरोपी जितेश सोनी कई वर्षों से CMO कार्यालय का महत्वपूर्ण कार्यभार एक बाबू की तरह संभाल रहा था और विभाग में उसका रसूख काफी गहरा था. गुरुवार को जितेश सोनी ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपये लेकर मिराज को राघव होटल के बेसमेंट में बुलाया.

सादे कपड़ों में पहले से तैनात थी टीम

जैसे ही रुपयों का लेनदेन हुआ वहां सादे कपड़ों में पहले से तैनात विजिलेंस की 12 सदस्यीय टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. टीम का नेतृत्व प्रभारी पीयूष पांडे कर रहे थे जिसमें निरीक्षक शेषमणि त्रिपाठी, इंस्पेक्टर नीरज और अन्य सदस्य शामिल रहे. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी रोता चिल्लाता और चीखता रहा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शहर कोतवाली ले जाया गया जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.