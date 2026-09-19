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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबाः विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति, सास-ससुर और देवर पर हत्या का आरोप

महोबाः विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति, सास-ससुर और देवर पर हत्या का आरोप

महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला समद नगर की यह घटना है. जहां दो मासूम बच्चों की मां 30 वर्षीय ममता साहू की संदिग्ध हालातों में फंदे से लटकने के कारण मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 19 Sep 2026 08:39 PM (IST)
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महोबा शहर के मोहल्ला समद नगर में 30 वर्षीय विवाहिता ममता साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.  ससुराल पक्ष जहां इसे आत्महत्या बता रहा है. वहीं मायके पक्ष ने पति, सास-ससुर और देवर पर प्रताड़ना व हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि शुक्रवार रात ममता अपने घर में फंदे से लटकती पाई गई थी. आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया. हालांकि, झांसी ले जाते वक्त बरुआसागर के पास ममता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन शव को वापस महोबा जिला अस्पताल ले आए.

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मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

इस घटना के बाद से मृतका के मायके में मातम का माहौल है. हमीरपुर जिले के कुनेटा ग्राम उटनी निवासी मृतका के पिता रमेश, मां सुनीता और बहन ऊषा ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या का सीधा आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि वर्ष 2017 में विवाह के बाद से ही पति गोरेलाल साहू, सास, ससुर हरिश्चंद्र और देवर नीरज उसे लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

पति ने फोन पर बात करने पर लगा रखी थी पाबंदी

मायके पक्ष के मुताबिक, ममता को उम्मीद थी कि समय के साथ और दो बच्चों 3 साल की काव्या और 1 साल के शुभ के जन्म के बाद हालात सुधर जाएंगे,  लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ. परिजनों का यह भी आरोप है कि पति खर्चा नहीं देता था और फोन पर बात करने पर भी पाबंदी लगा रखी थी.

पति, सास-ससुर और देवर पर कार्रवाई की मांग

वहीं घटना की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपते हुए पति, सास-ससुर और देवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है.

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Published at : 19 Sep 2026 08:38 PM (IST)
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