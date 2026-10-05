महोबा: एक साल से अटकी दिव्यांगों की पेंशन, लखनऊ में विधानसभा घेराव की चेतावनी

महोबा में विकलांग कल्याण समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा. दिव्यांगों ने रुकी हुई पेंशन, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड, आवास योजना का लाभ देने और बेसिक शिक्षा विभाग में दिव्यांग शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग उठाई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि 12 अक्टूबर तक मांगें पूरी न होने पर वे लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे.

महोबा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगों का गुस्सा फूट पड़ा है. विकलांग कल्याण समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांगों ने प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार भारती के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की.

दिव्यांगों ने लगाया ये आरोप

दिव्यांगों का आरोप है कि पिछले एक साल से उनकी पेंशन नहीं आई है, जिससे दिव्यांगों, वृद्धों और विधवा महिलाओं के सामने जीवन-यापन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड और पीएम आवास जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी दिव्यांग लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.

साथ ही, ज्ञापन में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत दिव्यांग शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. जिलाध्यक्ष कालका प्रसाद साक्षी ने बताया कि शासनादेश और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत स्थानांतरण का प्रावधान होने के बावजूद सूची जारी नहीं की जा रही है. इसके चलते महोबा के दिव्यांग शिक्षक इलाहाबाद, लखनऊ और उन्नाव जैसे दूर-दराज के जिलों में नौकरी करने को मजबूर हैं.

समिति के पदाधिकारियों ने दी चेतावनी

समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 12 अक्टूबर तक उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के दिव्यांग लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करेंगे.

इस ज्ञापन को लेकर एडीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि विकलांग कल्याण समिति द्वारा ज्ञापन सौपा गया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन को उन तक पहुंचा जा रहा है. साथ ही जिला स्तरीय मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर निदान कराया जाएगा.

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