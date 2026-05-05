महोबा में 40 लाख की वित्तीय धोखाधड़ी पर एक्शन, पनवाड़ी ग्राम प्रधान संजय दुबे बर्खास्त

महोबा जिले के पनवाड़ी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार पर प्रशासन का बड़ा डंडा चला है. सफाई और विकास कार्यों के नाम पर करीब 40 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्राम प्रधान संजय दुबे को उनके पद से हटा दिया गया है. जिलाधिकारी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है. अब गांव के विकास की कमान तीन सदस्यीय समिति के हाथों में होगी.

दरअसल, पनवाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान संजय दुबे जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उन पर 40 लाख रुपये के सरकारी धन के बंदरबांट का गंभीर आरोप लगा है. जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्र किशोर वर्मा की जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. जांच में पाया गया कि सफाई और कूड़ा निस्तारण के नाम पर बिना किसी टेंडर या वैध दस्तावेजों के हर महीने 1 लाख 10 हजार रुपये एक ही व्यक्ति के नाम पर निकाले जा रहे थे.

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सफाई के नाम पर खर्च कर दिए 26 लाख रुपये, नहीं मिला कोई रिकॉर्ड

इतना ही नहीं जांच में यह भी सामने आया है कि सफाई के नाम पर करीब 26 लाख रुपये खर्च दिखा दिए गए, लेकिन मौके पर न तो कोई रिकॉर्ड मिला और न ही आरआरसी सेंटर का सही उपयोग हुआ. प्रशासनिक जांच में प्रधान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को भी सिरे से खारिज कर दिया गया है.

आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना कोरम पूरा किए और बिना हस्ताक्षर के फर्जी बैठकें दिखाकर सरकारी धन का आहरण किया गया. नियमों को ताक पर रखकर बिना सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के कार्य कराए गए. जांच शुरू होने के बाद फर्जी तरीके से पुराने रजिस्टरों में हस्ताक्षर और निविदा प्रपत्र तैयार करने की कोशिश की गई.

सदस्यों को नहीं भुगतान किया गया बैठक मानदेय

ग्राम पंचायत सदस्यों को मिलने वाले बैठक मानदेय का भी कोई भुगतान नहीं किया गया, जिससे साफ है कि कागजों पर ही बैठकें निपटा दी गईं. जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के तहत प्रधान की शक्तियों पर रोक लगा दी गई है. अब ग्राम पंचायत के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सुधांशु, आराधना और राजनारायण शामिल हैं.

आरोप की पुष्टि हुई तो की जाएगी रिकवरी

अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि सेकेंडरी जांच में ये आरोप पूरी तरह पुख्ता होते हैं, तो न केवल पद से स्थायी विदाई होगी, बल्कि गबन की गई पूरी राशि की रिकवरी भी संजय दुबे से की जाएगी. इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच एक कड़ा संदेश भेजा है.

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