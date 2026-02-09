महोबा: नवविवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के बुधौरा गांव में एक 28 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव में उस समय चीख-पुकार मच गई, जब 28 वर्षीय पुष्पा का शव घर के अंदर फंदे से झूलता पाया गया. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए. बेटी की मौत से आहत परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उसने इस पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है.

प्रेम विवाह के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

जानकारी के मुताबिक, अरविंद कुमार ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व पुष्पा से प्रेम विवाह किया था. शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जल्द ही अरविंद का व्यवहार बदल गया. वह पुष्पा के साथ न केवल अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगा, बल्कि आए दिन उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. परिजनों ने बताया कि ससुराल में सास, ननंद और देवर भी पुष्पा को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे.

एक दिन पहले ही ससुराल ले गया था पति

मृतका के चाचा प्रेम ने बताया कि विवाद बढ़ने पर कुछ दिन पहले ही पुष्पा को मायके ले आया गया था. मगर महज एक दिन पहले ही पति अरविंद उसे अच्छे से रखने का वादा कर ससुराल वापस ले गया था. परिजनों को आशंका है कि ससुराल वालों ने पहले पुष्पा के साथ जमकर मारपीट की, उसकी हत्या की और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया.

परिजनों ने मांगा न्याय

मृतका की बहन हेमवती और भाई गयादीन ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है.