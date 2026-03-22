महोबा में पुरानी परंपरा को मिला आधुनिक रंग, बाइक के पहियों वाली हाईटेक बैलगाड़ी की तैयार

आधुनिकता की दौड़ में बुंदेलखंड के युवाओं ने अपनी पुरानी परंपराओं को एक नया मोड़ दिया है. झांसी में होने वाली आगामी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता के लिए महोबा के युवाओं ने लकड़ी की जगह स्टील और बाइक के पहियों वाली हाईटेक बैलगाड़ी तैयार की है. भोला और भालू नाम के दो बैलों के साथ जब यह चमकदार गाड़ी सड़क पर उतरी, तो हर कोई इसे देखने के लिए ठहर गया.

देशभर में जहां आधुनिकता की होड़ मची है, वहीं बुंदेलखंड के युवा अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का अनूठा जज्बा दिखा रहे हैं. महोबा की सड़कों पर जब भोला और भालू नाम के सफेद बैलों की जोड़ी से सजी यह चमकदार आधुनिक बैलगाड़ी निकली, तो राहगीरों की नजरें वहीं थम गईं. यह नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था, जहां लोग इस अनोखी सवारी के कायल हो गए और युवाओं ने इसके साथ सेल्फी ली और बैलगाड़ी के साथ फोटो ली.

बचपन से ही घोड़े, बैल और गाय पालने का शौक

जानवरों की सेवा को ही अपना धर्म मानने वाले बुजुर्ग शाकिर खान बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही घोड़े, बैल और गाय पालने का शौक है. उनकी खेती आज भी इन्हीं बैलों के जरिए होती है. इस बार तैयारी कुछ खास है. झांसी जनपद में होने वाली भव्य बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी पारंपरिक बैलगाड़ी को पूरी तरह से री-डिजाइन किया है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जैसे पहले गोवंश का सम्मान होता था बैलों को लोग पालते थे और खेती होती थी वैसे ही फिर से हम इन बेजुबान पशुओं को पालकर अपनी खेती करें.





किसान के पुत्र ने बताया क्यों लगाया बाइक का पहिया

बैलगाड़ी दौड़ में शामिल होने जा रहे किसान शाकिर कर पुत्र असरद ने बताया कि इस रेस को जीतने के लिए उन्होंने लकड़ी के भारी पहियों को हटाकर बाइक के टायर और स्टील का ढांचा तैयार किया है. इससे गाड़ी का वजन कम होगा और रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी.

बैलों की सेहत पर दिया जा रहा खास ध्यान

अरसद ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए न सिर्फ गाड़ी बल्कि बैलों की सेहत पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. भोला और भालू को पौष्टिक आहार देकर पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि वे समय रहते अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें. पिता के इस पारंपरिक शौक को अब उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं. युवाओं का कहना है कि वे न केवल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे बल्कि अपनी इस आधुनिक सवारी के दम पर जिले का नाम पूरे बुंदेलखंड में रोशन करेंगे.