हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: महोबा जिला अस्पताल से बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस के हवाले किया गया चोर

Mahoba News: महोबा जिला अस्पताल से बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस के हवाले किया गया चोर

Mahoba News In Hindi: महोबा जिला अस्पताल से बाइक चोरी का प्रयास नाकाम हुआ है, मरीज के परिजनों और अन्य लोगों ने चोर रंगे हाथ पकड़ लिया. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Mar 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

महोबा जिला अस्पताल परिसर एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां बाइक चोरी की कोशिश करते एक युवक को तीमारदारों ने रंगे हाथों दबोच लिया. अस्पताल में अपने भाई का इलाज कराने आए सुरेंद्र और उनके पिता की सतर्कता से चोर के मंसूबे नाकाम रहे. पकड़े गए आरोपी को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया है. हालांकि, आरोपी खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन पुलिस अब मामले की सघन जांच और पूछताछ में जुटी है.

दरअसल, महोबा जिला अस्पताल में आए दिन होने वाली चोरी की वारदातों के बीच आज एक कथित चोर की शामत आ गई. अस्पताल परिसर, जो मरीजों के इलाज के लिए जाना जाता है, वहां चोरों की नजर तीमारदारों की गाड़ियों पर टिकी रहती है. ताजा मामला सौजना निवासी सुरेंद्र के साथ घटा, जो अपने बीमार भाई को इमरजेंसी वार्ड में दिखाने आए थे. 

लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा

सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक अस्पताल परिसर में खड़ी की थी और जल्दबाजी में भाई को लेकर वार्ड के अंदर चले गए. बाइक का लॉक खुला रह गया था, जिसका फायदा उठाकर एक युवक ने उसे पार करने की कोशिश शुरू कर दी. इसी दौरान सुरेंद्र के पिता की नजर चोर पर पड़ गई. सुरेंद्र के पिता के शोर मचाने पर अन्य तीमारदार दौड़ पड़े और आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान कहरा गांव निवासी गोपाल उर्फ बउआ के रूप में हुई है. 

आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष

हालांकि, पकड़े जाने के बाद आरोपी ने जो सफाई दी, उसने सबको हैरान कर दिया. गोपाल का दावा है कि वह चोर नहीं है, बल्कि वह महज दो मिनट के लिए बाइक पर बैठ गया था और लोगों ने उसे गलतफहमी में चोर समझ लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. तीमारदारों का आरोप है कि यहां आए दिन गाड़ियां चोरी होती हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं.

आरोपी युवक से पूछताछ कर रही पुलिस

फिलहाल, पुलिस आरोपी गोपाल उर्फ बउआ को कोतवाली ले गई है, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का सुराग लग सके. पुलिस का कहना है कि मामले की तह तक जाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Mahoba Police UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा जिला अस्पताल से बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस के हवाले किया गया चोर
महोबा जिला अस्पताल से बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस के हवाले किया गया चोर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी, क्या-क्या होंगे बदलाव? यहां पढ़ें
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी, क्या-क्या होंगे बदलाव? यहां पढ़ें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में सट्टेबाजी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, T20 वर्ल्ड कप मैचों पर लगा रहे थे दांव, 5 गिरफ्तार
नोएडा में सट्टेबाजी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, T20 वर्ल्ड कप मैचों पर लगा रहे थे दांव, 5 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'हम सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री...'
अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'हम सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi News: हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
हाय रे गर्मी! मार्च के शुरू होते ही रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे गर्म दिन, आगे और बढ़ेगा पारा
इंडिया
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
लोकसभा में सोमवार को लाया जाएगा ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव, BJP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 5 बच्चों समेत 18 की मौत
पाकिस्तान में फिर सुसाइड अटैक, PAK आर्मी की चेक पोस्ट पर मारी बाइक से टक्कर, 18 की मौत
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
जनरल नॉलेज
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
जनरल नॉलेज
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
क्या यह US-इजरायल और ईरान में जंग नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन का महायुद्ध? जानें ऐसा कहने की वजह
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget