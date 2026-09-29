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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: फसल बर्बाद, 2 लाख का कर्ज और पत्नी की बीमारी, तंग आकर किसान ने लगाई फांसी

महोबा: फसल बर्बाद, 2 लाख का कर्ज और पत्नी की बीमारी, तंग आकर किसान ने लगाई फांसी

किसान पर साहूकारों का लगभग दो लाख रुपये का कर्ज था. मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन मासूम बेटियों को छोड़ गया है. परिजनों ने शासन-प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 29 Sep 2026 08:51 PM (IST)
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महोबा में कुदरत की मार और साहूकारों के कर्ज ने एक और हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया है. चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवा किसान पप्पू कुशवाहा ने आत्महत्या कर ली. दरअसल, ये किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर था.

अपनी डेढ़ बीघा जमीन के साथ-साथ उसने तकरीबन 17 बीघा खेती बलकट और बटाई पर ले रखी थी. उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी तो परिवार का गुजारा भी चलेगा और सिर से कर्ज का बोझ भी हल्का होगा. लेकिन इस बार हुई भीषण बारिश ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पूरी फसल जलमग्न होकर पूरी तरह बर्बाद हो गई. खेती की तबाही के साथ-साथ किसान की घरेलू जिंदगी में भी संकट गहराता जा रहा था.

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बीमार चल रही थी पत्नी

वहीं पिछले एक साल से उसकी पत्नी गोमती लगातार बीमार चल रही थी, जिसके इलाज के लिए हर हफ्ते उसे डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे. इलाज का खर्च उठाने, खेती में हुए नुकसान और घर के गुजर-बसर के लिए उसने साहूकारों से कर्ज लिया था, जो बढ़कर दो लाख रुपये हो चुका था. ऊपर से तीन छोटी-छोटी बेटियों 10 साल की दिव्यांशी, 8 साल की दीप्ति और 4 साल की दीपिका की परवरिश का भारी दबाव उस पर था. 

बर्बाद फसल देख टूटा किसान

दिनभर अपने बर्बाद हो चुके खेत को देखकर लौटा किसान पूरी तरह टूट गया. जब निराशा और संघर्ष सहन शक्ति से बाहर हो गए, तो उसने सोमवार शाम करीब 8 बजे अपने ही घर की चौखट पर तौलिया का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय मासूम बच्ची ने जब अपने पिता को फांसी पर लटके देखा, तब जाकर गांव वालों को जानकारी हुई. 

प्रशासनिक मदद की मांग

परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि पीड़ित परिवार को रहने के लिए पक्का मकान और तीन बेसहारा बच्चियों के पालन-पोषण के लिए प्रशासनिक मदद दी जाए. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Published at : 29 Sep 2026 08:51 PM (IST)
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