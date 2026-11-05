महोबाः ARTO कार्यालय में अधिकारियों से अभद्रता, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

महोबा में एआरटीओ कार्यालय में अनाधिकृत वीडियो बनाने और अधिकारियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी दयाशंकर ने एक युवक और उसके 20 से 25 साथियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दी है. आरोप है कि ट्रक सीज करने से नाराज होकर आरोपियों ने अधिकारी का घेराव, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी दी. एआरटीओ ने कार्रवाई की मांग की है.

एआरटीओ दयाशंकर ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर एक युवक और उसके 20 से 25 अज्ञात साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने, अभद्रता, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

एआरटीओ के मुताबिक, 13 अक्टूबर को उन्होंने UP95T5141 नंबर के ट्रक को परमिट समाप्त होने और टैक्स बकाया होने के चलते कार्यालय परिसर में निरुद्ध किया था. इसी कार्रवाई से नाराज होकर युवक अपने साथियों के साथ 13 अक्टूबर को सड़क पर और 14 अक्टूबर को कार्यालय पहुंचकर उनका घेराव किया.

धक्का-मुक्की और अभद्रता का आरोप

आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई और प्रवर्तन सिपाही अजय त्रिवेदी के साथ धक्का-मुक्की करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. साथ ही मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी भी दी गई. शिकायती पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि 15 अक्टूबर से लगातार आरोपी नामजद युवक और उसके साथी कार्यालय के विभिन्न पटलों और परिसर के वीडियो बना रहे हैं. इन वीडियो को फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर कार्यालय की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है.

एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग काम कराने आते हैं और यहां लाखों रुपये का राजस्व नकद जमा होता है. ऐसे में किसी अप्रिय घटना या लूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने डीएम, एसपी और कोतवाली प्रभारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है.

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