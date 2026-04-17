महोबा में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी ने रामायण और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया है. संविधान की आड़ में कथावाचकों पर कटाक्ष करते उनके इस बयान ने तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत विचार बताकर पल्ला झाड़ लिया है और मामले की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को भेज दी है.

महोबा जनपद के प्रथम नागरिक और जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी अपने एक विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिर गए हैं. कुलपहाड़ तहसील के सुगिरा गाँव में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुरागी ने मंच से कुछ ऐसा कहा जिससे न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है, बल्कि अपनी ही पार्टी के अनुशासन को भी तार-तार कर दिया है.

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'संविधान की पूजा की नहीं देता कोई सलाह'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जयप्रकाश अनुरागी माथे पर तिलक लगाए हुए संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने रामायण और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर आपत्तिजनक बयान दिया. उन्होंने कहा कि रामायण और गीता को घर-घर पहुंचाने की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान की पूजा की सलाह कोई नहीं देता.

अनुरागी ने कथावाचकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे रामकथा और भागवत तो सुनाते हैं, लेकिन संविधान के बारे में चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं समाज जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग न करने लगे.

'अंबेडकर की श्रद्धा पर चोट पहुंचाई तो फेंक देंगे नेतागिरी का कुर्ता'

इतना ही नहीं, जयप्रकाश अनुरागी ने बाबा साहेब अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का जिक्र करते हुए कड़े तेवर दिखाए और यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके भगवान अंबेडकर की श्रद्धा पर चोट पहुंचाई गई, तो वे नेतागिरी का कुर्ता-पैजामा फाड़कर फेंक देंगे.

पार्टी ने व्यक्तिगत बयान का हवाला देकर झाड़ा पल्ला

इस बयान के वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इससे पूरी तरह अलग कर लिया है. कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री संत विलास शिवहरे ने इसे मानसिक संकीर्णता करार देते हुए कहा कि आस्था और संविधान में भेद करना गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जयप्रकाश अनुरागी का व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई जानकारी

वहीं जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने कहा कि कि पार्टी की गाइडलाइंस से हटकर उन्होंने बोला है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए. किसी कथा वाचक के बारे में, राम हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है. जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व को जानकारी दे दी है. अब यह शीर्ष नेतृत्व का है कि वो क्या करते हैं. वह एक जनप्रतिनिधि हैं और हमारा काम है संगठन का काम करना.

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