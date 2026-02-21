महोबा: साइड मांगने पर दबंगों ने वकील को पीटा, अधिवक्ता ने की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग

उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक अधिवक्ता के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. बीती रात बाइक से शादी समारोह में जा रहे वकील हरिराम को डिपर देकर कार सवारों से साइड मांगना महंगा पड़ गया और दबंगों ने अधिवक्ता को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था.

इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

शादी में जा रहे थे अधिवक्ता

महोबा जनपद में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. ताजा मामला शहर के सुभाष नगर निवासी अधिवक्ता हरिराम के साथ हुई बर्बरता का है. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित अधिवक्ता अपनी बाइक से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

डिपर देने पर भड़के दबंग

जब वे लौड़ी तिगैला के पास पहुंचे, तो रास्ते में खड़ी एक कार से साइड लेने के लिए उन्होंने डिपर देकर हॉर्न बजाया. महज इतनी सी बात पर कार सवार दबंग आगबबूला हो गए और अधिवक्ता के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.

तमंचे की बट से किए वार

आरोप है कि दबंगों ने न केवल उन्हें बेरहमी से पीटा, बल्कि एक हमलावर ने अवैध तमंचे की बट से उनके चेहरे पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए. पीड़ित का कहना है कि वह हमलावरों को सामने आने पर पहचान सकते हैं. इस घटना की खबर फैलते ही जिले के वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया.

तहसील में प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

न्याय की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. वकीलों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई. इसके बाद आक्रोशित वकील शहर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित तहरीर दी.

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग

अधिवक्ताओं का कहना है कि समाज में वकीलों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है. प्रदर्शनकारी वकीलों ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की पुरजोर वकालत की है. उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आरोपी दबंगों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच और हमलावरों की तलाश में जुट गई है.