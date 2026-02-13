महोबा में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, मिड-डे मील में मिलावटी दूध, ऐसे सामने आई सच्चाई
Mahoba News: महोबा में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है, बच्चों को मिलावटी दूध दिया गया है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.
यूपी के महोबा में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है, जिले के ढिकवाहा गांव की एक मिड-डे मील की सामने आई तस्वीर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है. यहां दूध में पानी नहीं, बल्कि बाल्टी भर पानी में मात्र दो पैकेट दूध मिलाकर बच्चों को परोसा जा रहा है. वायरल वीडियो में प्रधानाचार्य की मौजूदगी भी साफ देखी जा सकती है. वहीं विद्यालय में शिक्षण कार्य के समय सोते हुए भी प्रधानाचार्य का वीडियो वायरल हुआ है.
अभी तक आपने सुना होगा कि मुनाफे के लिए दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन महोबा के ढिकवाहा गांव के प्राथमिक विद्यालय ने इस कहावत को ही उलट दिया है. यहां पानी में दूध मिलाकर बच्चों को सफेद जहर पिलाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सरकारी दावों और मासूमों के पोषण के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है.
पानी की बाल्टी में रसोइया ने बनाया दूध
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानाचार्य मोनिका सोनी की मौजूदगी में एक रसोइया, पानी से लबालब भरी बाल्टी में महज दो पैकेट दूध डाल रही है. देखते ही देखते पानी का रंग हल्का सफेद होता है और फिर शुरू होता है बच्चों को बांटने का सिलसिला.
प्रधानाचार्य की शह पर हो रहा मिलावट का खेल
वीडियो में प्रधानाचार्य बड़े ही सहज अंदाज में बच्चों को दूध पीने के लिए बुलाती सुनाई दे रही हैं. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है. रसोइयों छविरानी बताती है कि उसने प्रधानाचार्य के कहने पर ही पानी में दूध मिलाकर बच्चों को पीने के लिए दिया था.
बच्चों को परोसा जाता है खराब खाना
छात्र-छात्राएं भी बताती है कि हमें हमेशा पानी मिला दूध ही पीने को दिया जाता है. खाने में भी कीड़े और बाल निकलते है. बच्चों से काम करवाया जाता है. लकड़ी तक कटवाई जाती है. छात्र करन ने बताया कि मैम सिर दबवाती और अपनी निजी काम करवाती है.
ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप
मिड-डे मील के बजट में कटौती कर अपनी जेबें भरने का यह खेल अब जगजाहिर हो चुका है. कामता ने बताया कि स्कूल की प्रधानाचार्य मनमर्जी पर उतारू है और स्कूल नियमों से काम नहीं होने देती अक्सर मोबाइल पर अध्यापक व्यस्त रहते है. हम ग्रामीण जांच और कार्रवाई चाहते है.
बीएसए ने दिए जांच के आदेश
