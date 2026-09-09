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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड​​महोबा में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस

​​महोबा में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस

​महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 20 वर्षीय नवविवाहिता पूर्वी का शव उसके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 09 Sep 2026 09:43 AM (IST)
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महोबा के रामनगर मोहल्ले में शादी के महज चार महीने बाद 20 वर्षीय नवविवाहिता पूर्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटककर मौत हो गई.आनन-फानन में ससुरालजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

इस घटना से मायके पक्ष में कोहराम मचा है. दोपहर तक वीडियो कॉल पर हंसती-बोलती दिख रही बेटी की अचानक मौत से मायके पक्ष हैरान है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

​महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 20 वर्षीय नवविवाहिता पूर्वी का शव उसके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला. श्रीनगर थाना क्षेत्र के कैमाहा गांव निवासी रामकुमार तिवारी की बेटी पूर्वी का विवाह बीते 3 मई 2026 को रामनगर निवासी हिमांशु गंगेले के साथ हुआ था. शादी के चार महीने बाद अचानक घटी इस घटना से हर कोई हैरान है.

इस ​घटना के समय मृतका के पति हिमांशु घर पर मौजूद नहीं थे. पति हिमांशु ने बताया कि पूर्वी शाम को चाय बनाने के लिए कमरे में गई थी, लेकिन जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो देखा गया कि उसने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली थी. 

परिजन तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां तैनात चिकित्सक डॉक्टर दीपक ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया.

आत्महत्या की खबर से परिजनों के उड़े होश

इस दर्दनाक हादसे ने मायके पक्ष को झकझोर कर रख दिया है. परिजनों का कहना है कि मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे पूर्वी ने अपनी भाभी से वीडियो कॉल पर बात की थी. तब वह बिल्कुल सामान्य और खुश दिख रही थी, लेकिन महज एक घंटे बाद, शाम 5 बजे उसकी आत्महत्या की खबर ने परिजनों के होश उड़ा दिए. 

घर में किसी तरह का नहीं हुआ विवाद- मृतका के पति

अचानक आई इस खबर के बाद मृतका के माता-पिता गहरे सदमे में हैं और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं. मायके पक्ष के रिश्तेदार राजकुमार वाजपेयी ने बताया कि अभी तक ससुराल वालों से उनकी कोई सीधी बात नहीं हो सकी है और न ही उन्होंने शव को ठीक से देखा है. मृतका के पति हिमांशु का दावा है कि घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था और आत्महत्या की वजह उनकी समझ से परे है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार

जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक ने बताया कि परिजन महिला को अचेत अवस्था में लेकर आई थे जैसे चिकित्सीय परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया गया. फिलहाल कोतवाली पुलिस को मेमो भेज दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके.

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Published at : 09 Sep 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News UP Police
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