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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में दोस्ती की मिसाल, लहूलुहान मुरलीधर की मदद के लिए दौड़ पड़ा मुस्लिम दोस्त, ऐसे बचाई जान

महोबा में दोस्ती की मिसाल, लहूलुहान मुरलीधर की मदद के लिए दौड़ पड़ा मुस्लिम दोस्त, ऐसे बचाई जान

Mahoba News in Hindi: महोबा में 86 साल के बुजुर्ग मुरलीधर तिवारी सड़क पर लहूलुहान हालत में बेहोश पड़े थे, ये बात जब उनके मुस्लिम दोस्त को पता चली तो बिना वक्त गँवाए मौके पर पहुंच गए.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 23 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में दोस्ती के बेहद ख़ूबसूरत तस्वीर दिखाई दी. जब एक पैर में काँच लग जाने की वजह से 86 साल के मुरलीधर तिवारी लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. ये बात जब उनके मुस्लिम दोस्त इशहाक खान को पता चली वो दौड़ते हुए अपने दोस्त को बचाने पहुँच गए और उन्हें अपनी गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया. समय से अस्पताल पहुंचने की वजह से मुरलीधर की जान बच गई. 

गंगा-जमुनी तहज़ीब और दो मजहबों के बीच सच्ची दोस्ती की ये कहानी महोबा के शेखू नगर मोहल्ला की है. जहां इशहाक खान और मुरलीधर तिवारी सालों से रहते आ रहे हैं. दोनों की बीच काफी गहरी दोस्ती है और दोनों अक्सर एकसाथ एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं. 

लहुलूहान होकर सड़क पर पड़े थे मुरलीधर

मंगलवार को मुरलीधर तिवारी किसी काम से घर से निकले थे. तभी रास्ते में उनके पैर में कांच के टुकड़े चुभ गए जिससे उनका बहुत ज्यादा ख़ून बहने लगा. ज्यादा ख़ून बहने की वजह से वो सड़क पर ही अचेत होकर गिर पड़े, आसपास के लोग भी तमाशबीन बनकर उन्हें देखते रहे. लेकिन, जैसे ही इशहाक खान को इसकी सूचना मिली, वे दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए. 

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मुस्लिम दोस्त ने गोद में उठाकर बचाई जान

इशहाद ने अपने मित्र को बेहोशी हालत में देख कर बिना एक पल गंवाए उन्हें अपनी गोद में उठाया और एक युवक की मदद से बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले आए. अस्पताल में इशहाक ने न केवल तीमारदार बनकर उनका इलाज कराया, बल्कि अपने हाथों से उनके पैर की पट्टी बंधवाई. इसके बाद उन्होंने अस्पताल में दोस्ती के सारे फर्ज निभाए. 

पिछले 10 साल से पड़ोसी और दोस्त रहे इन दोनों बुजुर्गों के लिए धर्म कभी आड़े नहीं आया. इशहाक खान का कहना है कि वे मुरलीधर को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं. ईद हो या दिवाली, हमेशा एक-दूसरे के गले मिलते हैं. इशहाक खान ने उन लोगों पर भी कड़ा प्रहार किया जो समाज को हिंदू-मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहते हैं. ये घटना अब आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, लोगों दोनों की दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं. 

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Published at : 23 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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UP NEWS Mahoba News
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