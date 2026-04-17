महोबा: पत्नी ने मायके से लौटने से किया इनकार तो नाराज हुआ पति, खुद को आग लगाकर ससुराल पहुंचा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: पत्नी ने मायके से लौटने से किया इनकार तो नाराज हुआ पति, खुद को आग लगाकर ससुराल पहुंचा

Mahoba News: पत्नी ने मायके से लौटने से किया इनकार तो नाराज हुआ पति, खुद को आग लगाकर ससुराल पहुंचा

Mahoba News In HIndi: विकास की पत्नी राजकुमारी करीब 10 दिन पहले अपने मायके आई थी. विकास उसे वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने कुछ दिन और रुकने की बात कही. जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Apr 2026 10:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पत्नी के मायके से वापस आने से मना करने पर पति ने खौफनाक कदम उठा लिया. गुस्से में युवक ने अपनी ससुराल के बाहर खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली और जलती हुई हालत में दौड़ता हुआ ससुराल के दरवाजे तक जा पहुंचा. 80 फीसदी तक झुलस चुके इस युवक को नाजुक हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरूआती जांच में घरेलू कलह ही कारण माना जा रहा है. परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला चरखारी थाना क्षेत्र का है. जहां  23 वर्षीय विकास कुशवाहा ने मौत का ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसे देखकर पूरा गांव दहल उठा. कुलपहाड़ निवासी विकास की शादी 14 महीने पहले 15 फरवरी 2025 को सालट गाँव निवासी राजकुमारी के साथ हुई थी. विकास की पत्नी राजकुमारी करीब 10 दिन पहले अपने मायके आई थी. विकास उसे वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने कुछ दिन और रुकने की बात कही. पत्नी के मना करने से विकास इतना आहत और आक्रोशित हुआ कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.

गांव से पहले खुद को किया आग के हवाले

साले गयाप्रसाद ने बताया कि विकास बिना किसी सूचना के अपनी ससुराल सालट गांव पहुंचा. गांव से करीब 400 मीटर पहले ही उसने अपनी बाइक खड़ी की. उसने साथ लाए डीजल को खुद पर उड़ेला और आग लगा ली. आग की लपटों से घिरा युवक बचाओ-बचाओ चिल्लाते हुए बदहवास होकर ससुराल की चौखट तक दौड़ता रहा. जब ससुराल वालों ने बाहर का मंजर देखा, तो उनके होश उड़ गए. जलते हुए शख्स को जैसे-तैसे बुझाया गया, तब पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उनका दामाद विकास है.

नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर

आनन-फानन में उसे महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पंकज राजपूत ने बताया कि युवक की स्थिति बेहद गंभीर है. युवक करीब 80 फीसदी जल चुका है. प्राथमिक उपचार देकर उसे बचाने की हरसंभव कोशिश की गई, लेकिन हालत अत्यधिक नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए झांसी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

पत्नी राजकुमारी इस बात से हैरान है कि महज कुछ दिन और रुकने की बात पर उसके पति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया. फिलहाल, विकास जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, और इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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Published at : 17 Apr 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Suicide Attempt UP NEWS Mahoba News
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