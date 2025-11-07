महोबा: पत्नी के भांजे से संबंध और फरार होने से आहत शख्स ने लगाई फांसी, पूरा गांव सन्न

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में पत्नी के भांजे से प्रेम संबंध और घर से फरार होने से आहत सुगिरा गांव निवासी अशोक अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भिजवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस घटना से परिजनों के साथ ही पूरा गांव हैरान है. हर कोई उसकी पत्नी और भांजे के कृत्य को लेकर कारवाई की मांग कर रहा है.

दिल्ली में मजदूरी करता था अशोक

बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगिरा गांव निवासी 35 वर्षीय अशोक अहिरवार दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था. उसकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व कुलपहाड़ कस्बा निवासी पूजा से हुई थी. दंपती की तीन बेटियां हैं. अशोक का 22 वर्षीय भांजा जयचंद भी दिल्ली में ही मजदूरी करता था और अक्सर मामा के घर आता-जाता था. इसी दौरान जयचंद और मामी पूजा के बीच अवैध संबंध बन गए. दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ीं कि उन्होंने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दीं. बताया गया कि 28 अक्टूबर को पूजा तीनों बेटियों को लेकर गांव जाने के बहाने घर से निकली, लेकिन रास्ते में वह भांजे जयचंद के साथ फरार हो गई.

सदमे में आया अशोक, उठाया आत्मघाती कदम

जब पूजा घर नहीं पहुंची तो अशोक ने खोजबीन शुरू की. उसी दौरान जयचंद ने फोन कर बताया कि वह मामी को लेकर भाग गया है और उससे प्रेम करता है. यह सुनते ही अशोक का दिल टूट गया. पत्नी और बेटियों की तलाश में अशोक दिल्ली से सुगिरा गांव पहुंचा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. गहरे सदमे में डूबे अशोक ने पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने जब उसे फंदे पर लटकते देखा तो हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ रविकांत गौड़ ने बताया कि मृतक के भाई राजू की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है. आत्महत्या के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.