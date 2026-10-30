महोबा: साढ़े 3 करोड़ में जमीन का सौदा, ढाई करोड़ हड़पने का आरोप

उत्तर प्रदेश के महोबा में जमीन के एग्रीमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. सदर तहसील क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार ने दो शातिर व्यक्तियों पर साढ़े तीन करोड़ में तय जमीन का सौदा कर ढ़ाई करोड़ रुपये हड़पने और फर्जी चार चेक देने का आरोप लगाया है.

इलाज के लिए एग्रीमेंट कर दी गई पुश्तैनी जमीन के पैसे न मिलने पर पीड़ित परिवार ने एसडीएम की चौखट पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है. वहीं, प्रशासन ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला महोबा सदर तहसील क्षेत्र का है. जहां नारूपुरा निवासी पीड़िता बुजुर्ग महिला राजकुंवर अपने परिवार के साथ एसडीएम की चौखट पर रोते हुए न्याय की फरियाद कर रही है. पीड़ित परिवार के युवक दीपक और उसकी रोती-बिलखती बुजुर्ग मां राजकुँवर ने बताया कि उनके घर में गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी. इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए शहर के रहने वाले कैलाश कुशवाहा और नवीन पुरवार ने बीजानगर स्थित उनकी करीब तीन बीघा पैतृक जमीन का सौदा कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये में तय किया. 18 जुलाई 2024 को सदर तहसील में इसका एग्रीमेंट भी कराया गया.

शुरुआत में एक करोड़ देकर की टालमटोल

महिला के पुत्र दीपक का आरोप है कि शातिर खरीदारों ने शुरुआत में तो एक करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन बाकी के ढाई करोड़ रुपये मांगने पर टालमटोल करने लगे. इतना ही नहीं, भुगतान के नाम पर लाखों रुपये के कई फर्जी और बाउंस होने वाले चेक थमा दिए गए. जब पीड़ित परिवार ने उन चेकों को बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक में लगाया, तो वे तुरंत बाउंस हो गए.

आरोपियों ने उस बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर उसे धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपी हनक दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.थक-हारकर पीड़ित परिवार हाथों में शिकायती पत्र और बाउंस चेक लेकर सीधे एसडीएम कैंपस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई.

जांच के लिए टीम गठित

इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए महोबा सदर के एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच के लिए तहसीलदार और प्रभारी निरीक्षक की एक संयुक्त टीम गठित कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप