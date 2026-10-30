ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: साढ़े 3 करोड़ में जमीन का सौदा, ढाई करोड़ हड़पने का आरोप

महोबा: साढ़े 3 करोड़ में जमीन का सौदा, ढाई करोड़ हड़पने का आरोप

महोबा में जमीन एग्रीमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर ढाई करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 30 Oct 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में जमीन के एग्रीमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. सदर तहसील क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार ने दो शातिर व्यक्तियों पर साढ़े तीन करोड़ में तय जमीन का सौदा कर ढ़ाई करोड़ रुपये हड़पने और फर्जी चार चेक देने का आरोप लगाया है. 

इलाज के लिए एग्रीमेंट कर दी गई पुश्तैनी जमीन के पैसे न मिलने पर पीड़ित परिवार ने एसडीएम की चौखट पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई है. वहीं, प्रशासन ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम
आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप
अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा में करवाचौथ पर पत्नी को लेने गया पति, घर लौटकर लगाई फांसी
इटावा में करवाचौथ पर पत्नी को लेने गया पति, घर लौटकर लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पत्नी, बच्चों, बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण पवित्र कर्तव्य, HC की अहम टिप्पणी
पत्नी, बच्चों, बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण पवित्र कर्तव्य, HC की अहम टिप्पणी

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला महोबा सदर तहसील क्षेत्र का है.  जहां नारूपुरा निवासी पीड़िता बुजुर्ग महिला राजकुंवर अपने परिवार के साथ एसडीएम की चौखट पर रोते हुए न्याय की फरियाद कर रही है. पीड़ित परिवार के युवक दीपक और उसकी रोती-बिलखती बुजुर्ग मां राजकुँवर ने बताया कि उनके घर में गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी. इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए शहर के रहने वाले कैलाश कुशवाहा और नवीन पुरवार ने बीजानगर स्थित उनकी करीब तीन बीघा पैतृक जमीन का सौदा कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये में तय किया. 18 जुलाई 2024 को सदर तहसील में इसका एग्रीमेंट भी कराया गया.

शुरुआत में एक करोड़ देकर की टालमटोल 

महिला के पुत्र दीपक का आरोप है कि शातिर खरीदारों ने शुरुआत में तो एक करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन बाकी के ढाई करोड़ रुपये मांगने पर टालमटोल करने लगे. इतना ही नहीं, भुगतान के नाम पर लाखों रुपये के कई फर्जी और बाउंस होने वाले चेक थमा दिए गए. जब पीड़ित परिवार ने उन चेकों को बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक में लगाया, तो वे तुरंत बाउंस हो गए. 

आरोपियों ने उस बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर उसे धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया.  विरोध करने पर आरोपी हनक दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.थक-हारकर पीड़ित परिवार हाथों में शिकायती पत्र और बाउंस चेक लेकर सीधे एसडीएम कैंपस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई.

जांच के लिए टीम गठित 

इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए महोबा सदर के एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच के लिए तहसीलदार और प्रभारी निरीक्षक की एक संयुक्त टीम गठित कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप

Published at : 30 Oct 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम
आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप
अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा में करवाचौथ पर पत्नी को लेने गया पति, घर लौटकर लगाई फांसी
इटावा में करवाचौथ पर पत्नी को लेने गया पति, घर लौटकर लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पत्नी, बच्चों, बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण पवित्र कर्तव्य, HC की अहम टिप्पणी
पत्नी, बच्चों, बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण पवित्र कर्तव्य, HC की अहम टिप्पणी
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
'एक्स-मेन' के प्रोफेसर X नहीं रहे: 86 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
शिक्षा
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
टेक्नोलॉजी
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
आपके नंबर से कोई और चला रहा WhatsApp? ऐसे बाहर करें अनजान यूजर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget