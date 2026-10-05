ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपीः लहचूरा बांध का बढ़ा जलस्तर, महोबा और झांसी के 15 गावों में अलर्ट

यूपीः लहचूरा बांध का बढ़ा जलस्तर, महोबा और झांसी के 15 गावों में अलर्ट

यूपी-एमपी सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के दो फाटक खोलकर धसान नदी में 2100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इससे महोबा और झांसी के 15 तटीय गांवों में अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 05 Oct 2026 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी-एमपी की सीमा पर बना लहचूरा बांध इस समय उफान पर है. ऊपरी इलाकों और झांसी जिले के बांधों से लगातार आ रहे पानी की वजह से लहचूरा बांध का जलस्तर अपनी अधिकतम सीमा को पार कर गया है. बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 182.30 मीटर तय की गई है. वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर के खतरे के निशान तक पहुंच गया है. प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी के आसपास न जाने की सख्त हिदायत दी है.

बांध में क्षमता से अधिक पानी का दबाव बनता देख सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के दो फाटकों को दो-दो फीट की ऊंचाई तक खोल दिया गया, जिससे सोमवार 2100 क्यूसेक पानी धसान नदी में बहाया गया. अचानक इतने बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से धसान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: ITI प्रवेश के पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू, यहां जानें आवेदन की लास्ट डेट
यूपी: ITI प्रवेश के पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू, यहां जानें आवेदन की लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट
सुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में बदली जर्जर जल संरचनाओं की तस्वीर, साढ़े 9 वर्षों में प्रमुख बैराजों के बदले गेट
योगी सरकार में बदली जर्जर जल संरचनाओं की तस्वीर, साढ़े 9 वर्षों में प्रमुख बैराजों के बदले गेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में UP Rise का आयोजन, संवाद, संकल्प और सफलता का दिया गया मूलमंत्र
झांसी में UP Rise का आयोजन, संवाद, संकल्प और सफलता का दिया गया मूलमंत्र

मुरादाबादः गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग, सड़कों पर उतरा बजरंग दल

महोबा-झांसी के 15 गांवों में अलर्ट

नदी के तटीय इलाकों में बसे महोबा और झांसी जिलों के करीब 15 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी के लहचूरा, बरौडा, असपुरा, झारखंड व सुजातपुर गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. ग्रामीणों और मवेशियों को नदी के पास न जाने की चेतावनी दी गई है.

प्रशासन हालातों पर बनाए है नजर- एसडीएम

आपको बता दें कि धसान नदी आगे जाकर हमीरपुर जिले से होकर बहने वाली बेतवा नदी में मिलती है. ऐसे में धसान का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचते ही वहां भी जलस्तर बढ़ने की पूरी संभावना है. एडीएम इंद्रनंदन सिंह ने बताया कि बांध पूरी तरह लबालब है और टीम चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है. जलस्तर संतुलित करने के लिए लगातार अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है.

'संत, पुलिस और मीडिया कोई नहीं...', प्रेमानंद महाराज पर बोलीं राधानंद गिरि

Published at : 05 Oct 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: ITI प्रवेश के पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू, यहां जानें आवेदन की लास्ट डेट
यूपी: ITI प्रवेश के पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू, यहां जानें आवेदन की लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट
सुल्तानपुरः शिक्षक दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा, ड्राइवर निकला कातिल, 2 अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में बदली जर्जर जल संरचनाओं की तस्वीर, साढ़े 9 वर्षों में प्रमुख बैराजों के बदले गेट
योगी सरकार में बदली जर्जर जल संरचनाओं की तस्वीर, साढ़े 9 वर्षों में प्रमुख बैराजों के बदले गेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में UP Rise का आयोजन, संवाद, संकल्प और सफलता का दिया गया मूलमंत्र
झांसी में UP Rise का आयोजन, संवाद, संकल्प और सफलता का दिया गया मूलमंत्र
Advertisement

वीडियोज

Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश कुमार को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? | BJP | Congress | ABP
Supreme Court on Gyanesh Kumar: विपक्ष Vs ज्ञानेश, अंतिम फैसला अभी है शेष! | BJP | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
इंडिया
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
इंडिया
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
हेल्थ
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget