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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम

महोबा में खाद के लिए किसानों का हंगामा, कुलपहाड़ मार्ग पर लगाया जाम

महोबा में खाद की किल्लत का मामला सामने आया है.जैतपुर में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने कुलपहाड़ मार्ग पर जाम लगा दिया. पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत किया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 28 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के जैतपुर में खाद न मिलने से किसानों ने कुलपहाड़ मार्ग पर जाम लगा दिया. सुबह चार बजे से लाइन में लगे महिला-पुरुष किसानों ने खाद की किल्लत और टोकन वितरण में अव्यवस्था से नाराज होकर सड़क पर नारेबाजी की. मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाकर जाम खुलवाया और अपनी मौजूदगी में टोकन बंटवाए. 

बुवाई के सीजन में खाद न मिलने से किसान खासे परेशान हैं. किसानों ने खाद वितरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है. पुलिस ने मौके पर स्थिति काबू की.

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बुवाई आते ही खाद की किल्लत 

जैतपुर में स्थित एस के महाविद्यालय के खाद वितरण केंद्र में सोमवार को अचानक हंगामे का केंद्र बन गया. फसल की बुवाई का समय नजदीक आते ही क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. तड़के चार से पांच बजे से ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष किसान खाद लेने की उम्मीद में केंद्र पहुंच गए थे. लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी जब खाद और टोकन का वितरण शुरू नहीं हुआ, तो भूखे-प्यासे किसानों के सब्र का बांध टूट गया. आक्रोशित किसानों ने कुलपहाड़ मार्ग पर आकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया.

सड़क पर दोनों ओर लग गया जाम 

किसानों के सड़क पर उतरने से मार्ग पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. तकरीबन एक घंटे तक लगे इस जाम में लगभग एक सैकड़ा छोटे-बड़े वाहन फंसे रहे और लोग परेशान होते रहे. किसानों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

जाम की सूचना मिलते ही कुलपहाड़ कोतवाली प्रभारी अवधेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर थोड़ी सख्ती दिखाई और किसानों को समझा-बुझाकर बमुश्किल सड़क से हटाया, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में केंद्र पर किसानों की लाइन लगवाई गई और टोकन बांटे गए.

500 किसानों में 150 टोकन बांटे गए 

हालांकि, टोकन मिलने के बाद भी किसानों का दर्द कम नहीं हुआ. जैतपुर निवासी छविलाल, आमनपुरा के देवेंद्र सिंह राजपूत और बच्छेछर कलां की भूरी ने बताया कि वे सुबह चार-पांच बजे से बिना खाना-पानी के लाइन में खड़े रहे. मौके पर 500 से अधिक किसान मौजूद थे, लेकिन केवल 150 टोकन ही बांटे गए. किसानों का कहना है कि जिनके पास 10 से 28 बीघा जमीन है, उन्हें 10 बोरी खाद की जरूरत है, लेकिन प्रशासन मात्र एक से दो बोरी खाद दे रहा है. हर साल बुवाई के वक्त खाद की इस किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं और पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं.

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Published at : 28 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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