महोबा: मकान के छज्जे पर विवाद में पड़ोसियों में खूनी खेल, 12 से ज्यादा लोग जख्मी

उत्तर प्रदेश के महोबा में बुधवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रायकोट में उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब मकान निर्माण के दौरान दो पड़ोसियों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गयी. दोनों ओर से चले लाठी-डंडों और पत्थरबाजी में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने स्थित काबू की और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. मारपीट करने वाले दोनों पड़ोसी एक ही बिरादरी के हैं. बताया जा रहा है पहले से भी कुछ आपस में तनातनी थी, जिसने आज विकराल रूप ले लिया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब मोहल्ले में रहने वाले 65 वर्षीय सरजू अहिरवार के पुत्र 38 वर्षीय प्रेमचंद अपने मकान की दीवार का निर्माण करा रहे थे. निर्माण के दौरान पड़ोसी भवानीदीन अहिरवार के मकान का छज्जा आड़े आने पर आपत्ति जताई गई, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया. आरोप है कि भवानीदीन अहिरवार के पुत्र ब्रजेश, लालू, बीरू और कमलेश सहित अन्य लोग छत पर चढ़ गए और वहां से ईंट-पत्थर फेंकने लगे. इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और पत्थरों से जमकर मारपीट शुरू हो गई.

घटना का करीब 50 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर बेरहमी से हमला करते साफ दिखाई दे रहे हैं. मारपीट में एक पक्ष से सात और दूसरे पक्ष से पांच लोग घायल हुए हैं. भवानीदीन के पक्ष से पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि सरजू अहिरवार के पक्ष से सरजू सहित उनके पुत्र संतोष, प्रेमचंद, दयाशंकर, प्रभुदयाल, रेखा और सुमन घायल हुए हैं.

पुलिस ने स्थिति की काबू

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी है. दूसरे पक्ष के ब्रजेश का कहना कि उनके मकान का छज्जा 10 वर्ष पुराना है, जिसे पड़ोसी ने तोड़ने की कोशिश की रोकने पर गाली गलौज और मारपीट की गई है.