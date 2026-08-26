महोबा में बारिश के कारण भरभराकर गिरा मकान, बुजुर्ग दंपति की दबकर मौत

उत्तर प्रदेश के महोबा में लगातार 7 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. बारिश के कारण एक पक्का मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से बुजुर्ग पति-पत्नी की दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी 5 साल की नातिन घायल हो गई. भीषण जलभराव और उफनते नालों के कारण राहत और बचाव कार्य में भारी मशक्कत करनी पड़ी.

महोबा जिले में लगातार सात घंटे से हो रही तेज मूसलाधार बारिश श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजहरी गांव में काल बनकर टूटी. मंगलवार की रात तेज बारिश के चलते गांव के रहने वाले चतुर्भुज का पक्का मकान अचानक बैठ गया और देखते ही देखते भरभराकर ढह गया.

इस हादसे के वक्त मकान के एक हिस्से में 70 वर्षीय बुजुर्ग चतुर्भुज उर्फ चतुरा और उनकी 68 वर्षीय पत्नी मन्नी देवी सो रहे थे, जो सीधे मलबे के नीचे दब गए. वहीं मकान के दूसरे हिस्से में सो रहे उनका बेटा, बहू और 5 साल की नातिन बाल-बाल बच गए, हालांकि मासूम बच्ची को मामूली चोटें आई हैं.

चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. लेकिन कुदरत का कहर यहीं नहीं रुका. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण इलाके के नाले उफान पर आ गए और चारों तरफ भीषण जलभराव हो गया. रास्ते बंद होने की वजह से राहत बचाव के लिए बुलाई गई जेसीबी मशीन और एंबुलेंस मौके तक नहीं पहुंच सकीं.

ऐसे में पुलिस जवानों और ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए खुद ही हाथों से मलबा हटाना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों बुजुर्गों को बाहर निकाला. एंबुलेंस के जरिए दोनों को तुरंत महोबा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया. अस्पताल के डॉक्टर दीपक ने बताया कि मकान ढहने से दबकर दो बुजुर्गों की मौत हुई है, जबकि एक बच्ची भी घायल हुई है.

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