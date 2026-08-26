महोबा में बारिश बनी आफत, डेढ़ फीट पानी में डूबे रास्ते...200 घरों में घुसा पानी

उत्तर प्रदेश के महोबा में रात भर हुई भीषण बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है. बिलबई तिराहे के पास पुलिया टूटने से कीरत सागर तालाब का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे फतेहपुर बजरिया, चरखारी और हमीरपुर मार्ग बंद हो गया है. सबसे ज्यादा परेशानी महोबा रेलवे जंक्शन जाने वाले यात्रियों को हो रही है.

उधर आलमपुरा में प्रशासनिक लापरवाही के चलते 200 घरों में पानी भर गया और गृहस्थी तबाह हो गई. अधिकारी मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं.लोगों को गहरे पानी से दूर रहने की चेतावनी दी गयी है.

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हर तरफ जलभराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

बुंदेलखंड के महोबा जिले में कुदरत का कहर और प्रशासनिक बदइंतजामी की तस्वीरें एक साथ देखने को मिल रही हैं. बीती पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है. हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और निचले इलाकों में हालात बेकाबू हो चुके हैं. सबसे बुरा असर शहर के बिलबई तिराहे के पास देखने को मिला, जहां जलभराव के दबाव से सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिया टूटते ही ऐतिहासिक कीरत सागर तालाब का पानी उफान मारते हुए मुख्य सड़क पर आ गया. देखते ही देखते सड़क के ऊपर करीब डेढ़ फीट तेज रफ्तार पानी बहने लगा.

पुलिस ने बैरीकेडिंग कर रास्ता रोका

हादसे के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा दी है और सुरक्षा बल तैनात कर दिया है. पुलिसकर्मी खुद छोटे बच्चों को गोद में उठाकर रास्ता पार करा रहे है. यह रास्ता शहर के बेहद अहम इलाकों में गिना जाता है.

रेल यात्रियों की बढ़ी दुश्वारियां

यही मुख्य मार्ग फतेहपुर बजरिया के साथ-साथ प्रेमनगर, चरखारी, मुस्कुरा और हमीरपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है. यातायात बंद होने से सबसे ज्यादा मार महोबा रेलवे जंक्शन पहुंचने वाले रेल यात्रियों पर पड़ी है. कोई भी वाहन न चल पाने के कारण यात्री अपने भारी-भरकम सामान और छोटे बच्चों को गोद में उठाकर, जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से एक ओर से दूसरी ओर जाने को मजबूर हैं.

200 से ज्यादा घरों में भरा पानी

दूसरी ओर, सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही का खामियाजा आलमपुरा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. पानी की निकासी न होने से आलमपुरा पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. यहां लगभग 200 घरों के भीतर कई फीट पानी भर गया है, जिससे अनाज, कपड़े और गृहस्थी का सारा कीमती सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया.

पुलिस-प्रशासन के अधिकारी राहत एवं बचाव में जुटे

एक मंजिल वाले मकानों के लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं, वहीं दो मंजिला मकान वाले ऊपरी हिस्सों में खुद को सुरक्षित करने में जुटे हैं. हालात की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी रविकांत गौड़ और ईओ अवधेश कुमार प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर डटे हुए हैं और जल निकासी व राहत कार्यों में जुटे हैं.

सीओ रविकांत गौड़ ने बताया कि जैसे कि बीते 24 घंटे से लगातार रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश जारी है. इसको लेकर कई स्थानों पर जल भराव की समस्या हो गई है जो जल भराव के कारण फंसे हुए नागरिक हैं. उन्हें पुलिस प्रशासन की टीमों द्वारा निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा रहा है. नागरिकों की हर समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम जगह-जगह कार्य कर रही हैं एवं सभी की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है.

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