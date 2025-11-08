हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवोट चोरी के मुद्दे पर गुलाबी गैंग की हुंकार, जागरूकता के साथ बूथों की निगरानी का ऐलान

वोट चोरी के मुद्दे पर गुलाबी गैंग की हुंकार, जागरूकता के साथ बूथों की निगरानी का ऐलान

Mahoba News: गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपतपाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने इस अभियान की शुरुआत महोबा जनपद के चरखारी तहसील के बम्होरी बेलदारन गांव से की है.बुन्देली गीतों से करेंगे जागरूक.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 08 Nov 2025 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महोबा में देश का चर्चित महिला संगठन गुलाबी गैंग ने वोट चोरी मुद्दे पर जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय कमांडर संपतपाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में महिलाएं बुंदेलखंड के हर गांव में चौपाल लगाकर लोगों को वोट की निगरानी और सुरक्षा के लिए जागरूक करने निकल पड़ी है. गुलाबी गैंग ने चेतावनी दी कि अगर वोट चोरी हुई तो वह सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी.

गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपतपाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने इस अभियान की शुरुआत महोबा जनपद के चरखारी तहसील के बम्होरी बेलदारन गांव से की है. गुलाबी गैंग का कहना है कि विपक्ष द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप गंभीर हैं और अब जनता को इस बारे में जागरूक होना चाहिए. इसी उद्देश्य से गुलाबी गैंग गांव-गांव चौपाल लगाकर महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है, ताकि वे मतदान के दौरान अपने वोट की निगरानी और सुरक्षा कर सकें.

बुन्देली बोली में गीतों से करेंगी जागरूक

संपतपाल ने कहा कि जब विपक्ष यह मुद्दा उठा रहा है कि वोट चोरी हुई है, तो जनता को भी सच्चाई जानने का अधिकार है. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को इसका जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि गुलाबी गैंग अब इस मुद्दे को जनआंदोलन के रूप में उठाएगा. महिलाएं बुंदेली गीतों और चौपालों के माध्यम से जनता को समझाने का काम करेंगी. जिसके लिए गैंग से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है.

गुलाबी गैंग बूथों की निगरानी करेगा

संपतपाल ने कहा कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. हम जनता की बात कर रहे हैं. यदि आगामी चुनाव में मत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ हुआ, तो गुलाबी गैंग खुद बूथों की निगरानी करेगी. इस दौरान बड़ी संख्या में गुलाबी साड़ी और हाथों में लाठी लिए महिलाएं उपस्थित रहीं. उन्होंने नारे लगाकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की.

राहुल गांधी के नारे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी

वहीं गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने कहा कि गुलाबी गैंग की महिलाओं को वोट की सुरक्षा और जनजागरूकता की जिम्मेदारी दी जा रही है. हम राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ जैसे नारे को जनता तक पहुंचा रहे हैं. गरीबों और महिलाओं के साथ अन्याय के खिलाफ गुलाबी गैंग अब सड़कों पर उतरेगी.

बहरहाल, गुलाबी गैंग ने साफ किया कि वह किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी. आगामी महीनों में यह अभियान बुंदेलखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 10:55 AM (IST)
Tags :
Gulabi Gang UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर, कश्मीर में चला ऑपरेशन पिंपल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर, कश्मीर में चला ऑपरेशन पिंपल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
जनरल नॉलेज
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget