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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: तेरहवीं कार्यक्रम में खूनी बवाल, दबंगों ने बरसाए पत्थर, पिता-पुत्र समेत 4 लोग घायल

Mahoba News: तेरहवीं कार्यक्रम में खूनी बवाल, दबंगों ने बरसाए पत्थर, पिता-पुत्र समेत 4 लोग घायल

Mahoba News In Hindi: दबंगों की इस गुंडई और बेखौफ पत्थरबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है उर जल्द आरोपियों की गिरफ़्तारी का दावा किया है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 26 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के पनवाड़ी क्षेत्र में एक तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान दबंगों ने जमकर तांडव मचाया. ग्राम बैंदों में खाना खा रहे लोगों पर दबंगों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से अचानक हमला कर दिया. इस पथराव में पिता-पुत्र समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया है. 

दबंगों की इस गुंडई और बेखौफ पत्थरबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है उर जल्द आरोपियों की गिरफ़्तारी का दावा किया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,  बानगी पनवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बैंदों में एक परिवार में चल रहे तेरहवीं के गमी के कार्यक्रम में दबंगों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. रिश्तेदार और ग्रामीण सब इकट्ठा थे तभी अचानक शराब के नशे में धुत कुछ दबंगों ने वहां धावा बोल दिया. दबंगों ने न सिर्फ लाठियां भांजी, बल्कि घरों की छतों से और रास्तों पर उतरकर अंधाधुंध ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए.

दबंगों के इस अचानक हुए हमले से कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस खूनी संघर्ष में पन्नालाल और उनके पुत्र बबलू सहित चार लोग लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए.पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग इतनी बेरहमी पर उतारू थे कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा. 

हमले के चलते पीड़ित अपने दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए आए मेहमानों को भोजन तक नहीं करा सके. घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी ले जाया गया.

वीडियो में पत्थरबाजी करते कैद दबंग 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पन्नालाल और उनके पुत्र बबलू की गंभीर हालत को देखते हुए, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल महोबा रेफर कर दिया गया है. वहीं अन्य घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज जारी है. इधर, इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंग बेखौफ होकर पत्थरबाजी करते साफ नजर आ रहे हैं। परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

बहरहाल, पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही इस गुंडई को अंजाम देने वाले सभी दबंगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जा जाएगा.

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Published at : 26 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News CRIME NEWS
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