उत्तर प्रदेश के महोबा में गोवंशों की संदिग्ध मौतों ने तूल पकड़ लिया है. गौशालाओं में सैकड़ों गायों की मौत से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया. शिवसेना, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंशो की हड्डियों के व्यापार का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान एडीएम के साथ तीखी नोकझोंक के भी हुई वहीं फोन न उठाने पर डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है. प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों पर एफआईआर और जेल भेजने की मांग की है.

बुंदेलखंड के महोबा में गौमाता की सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है. जनपद की गौशालाओं में सैकड़ों गोवंशों की संदिग्ध मौतों ने जिले के हिंदू संगठनों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है. शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया.

जिला प्रशासन और प्रधानों पर आरोप

कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से गौशालाओं में गोवंशों की सुध नहीं ली जा रही. प्रदर्शन के दौरान माहौल तब बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब एडीएम कुंवर पंकज ज्ञापन लेने पहुंचे. यहां हिंदू नेताओं और एडीएम के बीच सीधी और तीखी नोकझोंक देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के रवैये पर भी कड़ा रोष जताया. आरोप है कि दर्जनों बार कॉल करने के बावजूद डीएम ने फोन नहीं उठाया, जिससे गुस्साए लोगों ने जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पर केवल निरीक्षण के नाम पर 'फोटो खिंचाने' का आरोप लगाया.

आत्मदाह करने का प्रयास

इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए आत्मदाह का प्रयास भी किया किसी माहौल और गरमा गया. मामले में जैतपुर विकासखण्ड के ग्राम बुधवारा प्रधान प्रतिनिधि का एक ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की घेराबंदी और तेज हो गई है. हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि गौशालाओं में गोवंशों को मारकर उनकी हड्डियों का व्यापार किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संबंधित बीडीओ, सचिव और ग्राम प्रधानों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए.

प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसडीएम कुलपहाड़ पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक आरोपी ग्राम प्रधान को थाने से ले जाकर छोड़ दिया. फिलहाल, एसडीएम, सीओ और कोतवाली प्रभारी मौके पर आक्रोशित भीड़ को शांत करने और समझाने की कोशिशों में जुटे है. लेकिन हिंदू संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं और जिलाधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाते हुए आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है.

दो सचिव निलंबित

इस पूरे मामले को लेकर अपर जिला अधिकारी कुंवर पंकज ने बताया कि जैतपुर विकासखंड के दो गांव में गौशालाओं में गोवंश के मरने के मामले में दोनों गांव के सचिवों को निलंबित कर दिया गया है. जबकि एक अन्य गांव में जांच के लिए आदेश दिए गए हैं. ग्राम प्रधानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगे जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.