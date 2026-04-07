यूपी सरकार के इस ऐलान से खुश हुए किसान, पीएम मोदी और सीएम योगी का जताया आभार

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: सरकार के इस ऐलान से खुश हुए किसान, पीएम मोदी और सीएम योगी का जताया आभार

Mahoba News: सरकार के इस ऐलान से खुश हुए किसान, पीएम मोदी और सीएम योगी का जताया आभार

Mahoba News: बुंदेलखंड के किसानों ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि इसके तहत सरकारी केंद्रों पर बिचौलियों से मुक्ति और सीधा बैंक खाते में भुगतान होगा.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 07 Apr 2026 02:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के किसानों के लिए गुड न्यूज दी है. सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में शानदार बढ़ोतरी की है. चना, मसूर और सरसों के दामों में हुए इस इजाफे से महोबा के किसान बेहद उत्साहित हैं. जिसके बाद उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है. 

बुंदेलखंड की धरती पर इस बार रबी की फसलों ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है. केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है. सरकार ने इस बार चने का समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.  

रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाया

सिर्फ चना ही नहीं, दलहन और तिलहन की अन्य फसलों पर भी सरकार मेहरबान रही है. मसूर की दाल के दाम में 300 रुपये की वृद्धि के साथ अब यह 7000 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों में 250 रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ 6200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया गया है. 

महोबा की नवीन गल्ला मंडी पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद की इस व्यवस्था से उन्हें बाजार के मुकाबले प्रति क्विंटल अधिक मुनाफा होगा जो सुधा बैंक खाते में पहुंचेगा. रिवई गांव से अपनी उपज बेचने आए किसान चंद्रभान ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले वे व्यापारियों को फसल बेचने की सोच रहे थे, लेकिन सरकारी केंद्रों पर बढ़े हुए रेट की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपना फैसला बदल लिया. 

चंद्रभान के अनुसार, सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने से न केवल बिचौलियों का झंझट खत्म होता है, बल्कि पैसा भी सीधा बैंक खाते में आता है. किसान विमल सिंह ने कहा कि एमएसपी में हुई इस वृद्धि की जानकारी वे गांव के अन्य किसानों को भी देंगे ताकि हर किसान इस लाभकारी योजना का हिस्सा बन सके. 

पीएम मोदी और सीएम योगी को कहा धन्यवाद

सरकारी केंद्रों पर बिचौलियों से मुक्ति और सीधा बैंक खाते में भुगतान होगा. किसानों ने इसके लिए एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया और कहा कि इस फैसले से उनकी आय में सुधार होगा और खेती के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा. साफ है कि सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से बिचौलियों के जाल को काटकर सरकार किसानों की समृद्धि का नया अध्याय लिख रही है. 

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Published at : 07 Apr 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi PM Narendra Modi UP NEWS Mahoba News Yogi Adityanath
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