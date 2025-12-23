महोबा में यूरिया संकट! कालाबाजारी और ओवररेट का आरोप, DM ऑफिस पहुंचे किसान

उत्तर प्रदेश के महोबा में बुधवार गांव के किसानों ने यूरिया खाद की कालाबाजारी और ओवर रेट का आरोप लगाया है. जैतपुर ब्लॉक के दर्जनों किसानों इसको लेकर मंगलवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि अपने लोगों को 50-50 बोरी खाद दी जा रही है, जबकि आम किसानों को इस समय मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

यही नहीं ग्रामीणों ने शिकायत पर गयी टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलदं हैं. जांच टीम को वीडियो दस्तावेज भी उलब्ध करवाए गए थे. किसानों ने कार्रवाई न होने पर बड़े आन्दोलन की चेतावनी दी है. अब इस मामले में अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

अटेंडेंस ऑफिसर दिनेश नायक पर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि अटेंडेंस ऑफिसर दिनेश नायक अपने चहेते लोगों को 50-50 बोरी खाद दे रहा है, जबकि अन्य किसानों को अतिरिक्त शुल्क लेकर यूरिया खाद दी जा रही है. इस मामले में पहले भी शिकायतें की गई थीं और जांच टीम भेजी गई थी, लेकिन उनका कहना है कि जांच टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे हालात अब भी जस के तस हैं. बुधवारा गांव के चरन सिंह, पप्पू, जयसिंह, प्रमोद, परमेश्वरी दयाल, अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुंचे और अपने शिकायती पत्र के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की.

वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद भी कार्रवाई नहीं

किसानों ने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण का वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाह मौजूद थे, लेकिन जांच टीम ने उन्हें नजरअंदाज किया. ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि खाद की कालाबाजारी और ओवर रेट बिक्री से किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं और इससे उनकी लागत बढ़ रही है. उन्होंने डीएम से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।अधिकारियों की ओर से इस शिकायत पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. किसानों का कहना है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे.