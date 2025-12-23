हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में यूरिया संकट! कालाबाजारी और ओवररेट का आरोप, DM ऑफिस पहुंचे किसान

महोबा में यूरिया संकट! कालाबाजारी और ओवररेट का आरोप, DM ऑफिस पहुंचे किसान

Mahoba News: ग्रामीणों का आरोप है कि अटेंडेंस ऑफिसर दिनेश नायक अपने चहेते लोगों को 50-50 बोरी खाद दे रहा है, जबकि अन्य किसानों को अतिरिक्त शुल्क लेकर यूरिया खाद दी जा रही है.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 23 Dec 2025 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में बुधवार गांव के किसानों ने यूरिया खाद की कालाबाजारी और ओवर रेट का आरोप लगाया है. जैतपुर ब्लॉक के दर्जनों किसानों इसको लेकर मंगलवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि अपने लोगों को 50-50 बोरी खाद दी जा रही है, जबकि आम किसानों को इस समय मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

यही नहीं ग्रामीणों ने शिकायत पर गयी टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलदं हैं. जांच टीम को वीडियो दस्तावेज भी उलब्ध करवाए गए थे. किसानों ने कार्रवाई न होने पर बड़े आन्दोलन की चेतावनी दी है. अब इस मामले में अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

अटेंडेंस ऑफिसर दिनेश नायक पर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि अटेंडेंस ऑफिसर दिनेश नायक अपने चहेते लोगों को 50-50 बोरी खाद दे रहा है, जबकि अन्य किसानों को अतिरिक्त शुल्क लेकर यूरिया खाद दी जा रही है. इस मामले में पहले भी शिकायतें की गई थीं और जांच टीम भेजी गई थी, लेकिन उनका कहना है कि जांच टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे हालात अब भी जस के तस हैं. बुधवारा गांव के चरन सिंह, पप्पू, जयसिंह, प्रमोद, परमेश्वरी दयाल, अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुंचे और अपने शिकायती पत्र के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की.

वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद भी कार्रवाई नहीं

किसानों ने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण का वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाह मौजूद थे, लेकिन जांच टीम ने उन्हें नजरअंदाज किया. ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि खाद की कालाबाजारी और ओवर रेट बिक्री से किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं और इससे उनकी लागत बढ़ रही है. उन्होंने डीएम से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।अधिकारियों की ओर से इस शिकायत पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. किसानों का कहना है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे.

Published at : 23 Dec 2025 06:53 PM (IST)
Urea Black Marketing UP NEWS Mahoba News
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
