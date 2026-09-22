गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: 25 फीट की सड़क 6 फीट में सिमटी, अतिक्रमण पर फूटा लोगों का गुस्सा

महोबा: 25 फीट की सड़क 6 फीट में सिमटी, अतिक्रमण पर फूटा लोगों का गुस्सा

महोबा के फतेहपुर बजरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अब लोगों का सब्र जवाब दे गया है. लोगों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और सड़क अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 22 Sep 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में महोबा के फतेहपुर बजरिया में अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. राधाकृष्ण मंदिर के सामने की 25 फीट चौड़ी सड़क अवैध कब्जों के कारण सिमटकर महज 6 फीट रह गई है. एंबुलेंस, स्कूल वैन और राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है. सोमवार करीब 100 से ज्यादा आक्रोशित निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

फतेहपुर बजरिया की तस्वीरें प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत का अंतर बयां कर रही हैं. जिस सड़क से कभी भारी ट्रक आसानी से गुजर जाते थे, आज वहां से चार पहिया वाहन के आने से साइकिल निकलना भी जंग जीतने जैसा हो गया है. राधाकृष्ण मंदिर के सामने वाली मुख्य गली जो कभी 25 फीट चौड़ी हुआ करती थी, दबंगों और अतिक्रमणकारियों के कब्जों के कारण घटकर अब महज 6 फीट रह गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा
यूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी

ढाई से तीन हजार लोग रोजाना जाम से जूझ रहे 

अतिक्रमण का आलम यह है कि लोगों ने सड़क पर चबूतरे और अवैध निर्माण खड़े कर लिए हैं. करीब ढाई से तीन हजार की आबादी वाला यह इलाका हर दिन लंबे जाम से जूझ रहा है. स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस रास्ते पर एक स्कूल भी संचालित होता है, जहां रोज सैकड़ों मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं. सड़क इतनी संकरी हो चुकी है कि यदि एक चार पहिया वाहन आ जाए, तो सामने से साइकिल सवार भी क्रॉस नहीं कर पाता. नालियां भरी रहती हैं और कोई भी आपातकालीन वाहन अंदर नहीं आ सकता, जिससे हर वक्त गंभीर हादसे का डर बना रहता है.

समस्या से तंग आकर सोमवर मोहल्ले के लगभग 100 से अधिक लोग एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. स्थानीय निवासी रमेश का कहना है कि अगर इस बार प्रशासन ने कब्जा मुक्त कार्रवाई नहीं की, तो यह जनआंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन 

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और एसडीएम को मौके पर जांच के निर्देश दिए गए हैं. एडीएम के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, और अब जल्द ही टीम गठित कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा.

बहरहाल, अब देखना यह होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन कागजों से निकलकर कब तक धरातल पर उतरता है और स्थानीय लोगों को इस अवैध अतिक्रमण और संकरी गली  के जाम से राहत मिलती है.

यह भी पढ़ें: UP चुनाव: दलित वोट बैंक पर नजर! मायावती को झटका देने की तैयारी में अखिलेश?

Published at : 22 Sep 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा
यूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
विश्व
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद फैसला, बदले जा रहे हॉस्टल रूम के सीलिंग फैन
IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद फैसला, बदले जा रहे हॉस्टल रूम के सीलिंग फैन
ट्रेंडिंग
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget