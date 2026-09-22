महोबा: 25 फीट की सड़क 6 फीट में सिमटी, अतिक्रमण पर फूटा लोगों का गुस्सा

उत्तर प्रदेश में महोबा के फतेहपुर बजरिया में अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. राधाकृष्ण मंदिर के सामने की 25 फीट चौड़ी सड़क अवैध कब्जों के कारण सिमटकर महज 6 फीट रह गई है. एंबुलेंस, स्कूल वैन और राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है. सोमवार करीब 100 से ज्यादा आक्रोशित निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

फतेहपुर बजरिया की तस्वीरें प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत का अंतर बयां कर रही हैं. जिस सड़क से कभी भारी ट्रक आसानी से गुजर जाते थे, आज वहां से चार पहिया वाहन के आने से साइकिल निकलना भी जंग जीतने जैसा हो गया है. राधाकृष्ण मंदिर के सामने वाली मुख्य गली जो कभी 25 फीट चौड़ी हुआ करती थी, दबंगों और अतिक्रमणकारियों के कब्जों के कारण घटकर अब महज 6 फीट रह गई है.

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ढाई से तीन हजार लोग रोजाना जाम से जूझ रहे

अतिक्रमण का आलम यह है कि लोगों ने सड़क पर चबूतरे और अवैध निर्माण खड़े कर लिए हैं. करीब ढाई से तीन हजार की आबादी वाला यह इलाका हर दिन लंबे जाम से जूझ रहा है. स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस रास्ते पर एक स्कूल भी संचालित होता है, जहां रोज सैकड़ों मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं. सड़क इतनी संकरी हो चुकी है कि यदि एक चार पहिया वाहन आ जाए, तो सामने से साइकिल सवार भी क्रॉस नहीं कर पाता. नालियां भरी रहती हैं और कोई भी आपातकालीन वाहन अंदर नहीं आ सकता, जिससे हर वक्त गंभीर हादसे का डर बना रहता है.

समस्या से तंग आकर सोमवर मोहल्ले के लगभग 100 से अधिक लोग एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. स्थानीय निवासी रमेश का कहना है कि अगर इस बार प्रशासन ने कब्जा मुक्त कार्रवाई नहीं की, तो यह जनआंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और एसडीएम को मौके पर जांच के निर्देश दिए गए हैं. एडीएम के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, और अब जल्द ही टीम गठित कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा.

बहरहाल, अब देखना यह होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन कागजों से निकलकर कब तक धरातल पर उतरता है और स्थानीय लोगों को इस अवैध अतिक्रमण और संकरी गली के जाम से राहत मिलती है.

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