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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत से सनसनी, बेटे पर मारपीट का आरोप; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

महोबा में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत से सनसनी, बेटे पर मारपीट का आरोप; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Mahoba News In Hindi: 65 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश अहिरवार का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया.बुजुर्ग की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 22 May 2026 02:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के   महोबा में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि मृतक के शराबी बेटे ने दो दिन पहले कमरे में बंद कर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बहू की लिखित मांग पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहाम मच गया है. परिजनों ने सगे रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगाया है. इसके अलावा रिश्तेदारों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से हर कोई हैरान है.

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क्या है पूरा मामला ?

शहर कोतवाली क्षेत्र के भीतरकोट मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यहां रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश अहिरवार का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया.बुजुर्ग की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया.इस संदिग्ध मौत को लेकर मृतक के भतीजों प्रदीप और महेंद्र ने अपने ही चचेरे भाई पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिजनों का कहना है कि मृतक जगदीश का इकलौता बेटा सुरेंद्र शराब का बुरी तरह आदी है.आरोप है कि दो दिन पहले सुरेंद्र ने शराब के नशे में धुत होकर अपने बुजुर्ग पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी.इस मारपीट में वृद्ध जगदीश को काफी गंभीर चोटें आई थीं और उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी.भतीजों के मुताबिक, वे अपने चाचा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन अत्यधिक कमजोरी और गंभीर हालत के कारण बुजुर्ग बाइक पर बैठने की स्थिति में नहीं थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा सका.


हैरानी की बात यह है कि अगले दिन दिल्ली में मजदूरी करने वाली मृतक की बहू भी घर वापस आ गई थी, लेकिन आरोप है कि उसने और शराबी बेटे ने घायल बुजुर्ग का कोई इलाज नहीं कराया.आज सुबह जब मोहल्ले के कुछ युवक वृद्ध की तबियत खराब होने की खबर पर देखने गए तब इस दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ.बुजुर्ग के शरीर में कोई हलचल नहीं देखकर जब पास जाकर देखा गया, तो वह मृत अवस्था में पड़े हुए थे.

बहू ने की पोस्टमार्टम कराने की मांग 

इस बीच, किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद या खुद पर आरोप लगने के डर से मृतक की बहू पूजा ने पुलिस को लिखित पत्र देकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की.मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि भीतरकोट मोहल्ला निवासी जगदीश पुत्र ऊदल की मृत्यु के संबंध में उनकी पुत्रवधू द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई थी.पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर शव के पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम कराया है.पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Published at : 22 May 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Mahoba News
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