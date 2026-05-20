महोबा में महाफर्जीवाड़ा! मृतक जहीर का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर जीवित जहीर की जमीन हड़पी

जमीन हड़पने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं, इसकी बानगी महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूपा गांव में देखने को मिली है. यहां रहने वाले 15 साल से मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग जहीर अहमद के जीते-जी उनकी साढ़े चार बीघा जमीन की विरासत किसी और के नाम कर दी गई. आरोप है कि शातिर दिमाग तीन भाइयों ने अपनी मां के साथ मिलकर, लेखपाल और कानूनगो की कथित सांठ-गांठ से इस पूरे काले खेल को अंजाम दिया.

पीड़ित जहीर अहमद न तो शादीशुदा हैं और न ही उनके बच्चे हैं लेकिन राजस्व विभाग के दस्तावेजों में उनकी एक पत्नी और तीन बेटे खड़े कर दिए गए. दरअसल, इसी गांव के रहने वाले और वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर अलीपुरा में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति का नाम भी जहीर अहमद उर्फ जहीर खान था, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी. आरोपियों ने इसी समान नाम का फायदा उठाया. मृत जहीर के बेटों तौहीद, मुफीद, खुर्शीद और पत्नी हाजरा बेगम ने अपने मृत पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जीवित दिव्यांग जहीर की जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवा ली.

खतौनी निकलवाने पहुंचे, तब हुआ खुलासा

इस महाफर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के पिता बफ़ात मुहम्मद मंडी में गेहूं बेचने के लिए जमीन की खतौनी निकलवाने पहुंचे. कागजों में अनजान लोगों के नाम देख उनके होश उड़ गए. परिजनों के विरोध और उच्चाधिकारियों से शिकायत की चेतावनी के बाद घबराए लेखपाल और कानूनगो ने आनन-फानन में खतौनी से वरासत काटकर जमीन दोबारा जहीर अहमद के नाम तो दर्ज कर दी, लेकिन पीड़ित परिवार अब शांत बैठने को तैयार नहीं है.

एडीएम ने की कार्रवाई की बात

दिव्यांग जहीर के भाई इकबाल अहमद और समाजसेवी देवन ने इस मामले की शिकायत कमिश्नर और जिलाधिकारी से की है. पीड़ित परिवार का कहना है कि आज उनके साथ यह धोखाधड़ी हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है. पीड़ित परिवार अब मांग कर रहा है कि इस साजिश में शामिल चारों नामजद आरोपियों, फर्जी गवाहों और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए. इस मामले में एडीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम को जांच सौंप दी गई है.