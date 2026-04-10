महोबा में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई टिप्पणी से नाराज महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष मामा भारती के नेतृत्व में पुतला फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतला छीन लिया. जिसके बाद कांग्रेसियों ने योगी-मोदी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए.

महोबा शहर के फतेहपुर बजरिया में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ प्रदर्शन किया. मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. इस बयान से नाराज अखिल भारतीय कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष मामा भारती के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए.

हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ नारेबाजी

इस दौरान हाथों में असम के मुख्यमंत्री का पुतला लिए कांग्रेसी जैसे ही पुतला दहन की ओर बढ़े, वहां पहले से मौजूद कोतवाली पुलिस मुस्तैद हो गई. प्रदर्शनकारी हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पुतला जलाने की कोशिश में थे, तभी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महिला जिलाध्यक्ष के हाथ से पुतला छीन लिया. पुतला छीने जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए.

हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम गोरों से नहीं डरे

मीडिया से बात करते हुए मामा भारती ने तीखे तेवर अपनाए, उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रशासन का सहारा ले रही है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन तो कभी कोरोना के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है. कांग्रेसियों का कहना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण पुतला दहन तो नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद और सरकार विरोधी नारों से पूरे इलाके को गूंजने पर मजबूर कर दिया.