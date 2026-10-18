महोबा: 'साइकिल टूट गई, घर वाले डांटेंगे', डर के मारे 8वीं के छात्र ने लगा ली फांसी

महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के स्यावन गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कक्षा आठवीं के 12 वर्षीय छात्र मानवेंद्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों के मुताबिक साइकिल से बाइक का मडगार्ड टूटने से डरे मासूम ने यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के स्यावन गांव से सामने आया है. बताया गया कि श्याम सिंह का इकलौता पुत्र मानवेंद्र (12) कक्षा आठवीं का छात्र था. शनिवार को परिवार के सभी सदस्य खेत पर काम करने गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था. इसी दौरान मानवेंद्र घर के बाहर साइकिल चला रहा था, तभी उसकी साइकिल दरवाजे पर खड़ी बाइक से टकरा गई. इस टक्कर से बाइक का मडगार्ड टूट गया.

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परिवार के डांट के डर से बच्चे ने की खुदकुशी

परिजनों और चचेरे भाई के अनुसार, इसी छोटी सी बात को लेकर कक्षा आठवीं में पढ़ने वाला मानवेंद्र गहरे मानसिक तनाव में आ गया. उसे अंदेशा हुआ कि घर लौटने पर परिवार के लोग उसे डांटेंगे. इसी डर और डिप्रेशन के चलते उसने कमरे में जाकर खूंटी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

फंदे पर लटका मिला बच्चे का शव

बताया गया कि शाम को जब माता-पिता और परिवार के लोग खेत से घर लौटे, तो उन्होंने कमरे में मानवेंद्र का शव फंदे पर लटका हुआ देखा. घर में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवाया. रविवार समय एक बजे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

अजनर थाना पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में परिजनों द्वारा आत्महत्या की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ गई है कि बच्चों में बढ़ता मानसिक तनाव कितना खतरनाक रूप ले सकता है.

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