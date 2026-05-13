उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में चरखारी थाना क्षेत्र में सोमवार (11 मई) जन्मदिन की पार्टी के दौरान नशे में हुड़दंग का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा था. हमले में गंभीर रूप से घायल घर के मुखिया जाहिद की इलाज के दौरान मौत हो गई. इलाके में पुलिस बल तैनात है और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया.



पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा किया है.इसके साथ ही लोगों से संयम बरतने की अपील की जा रही है.पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, चरखारी थाना क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी में दबंगों की टोली शराब के नशे में धुत होकर डीजे की धुन पर हुड़दंग कर रही थी. जब घर के मुखिया जाहिद ने इस गाली-गलौज और शोर-शराबे का विरोध किया, तो दबंगों ने कानून को हाथ में लेने में देर नहीं की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो गवाही दे रहा है कि किस तरह आधा दर्जन दबंगों ने जाहिद के घर में घुसकर तांडव मचाया. महिलाओं और बेटियों के साथ अभद्रता की गई और जब पिता अपनी बच्चियों को बचाने के लिए आगे आया, तो उसे इतना पीटा गया कि वह पक्की सड़क पर गंभीर घायल होकर गिर पड़ा. आरोप है कि दबंग जाते-जाते घर से नकदी और जेवर भी ले गए.

जाहिद को गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया था, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पोस्टमार्टम के बाद जब शव चरखारी पहुंचा, तो आक्रोशित परिजनों ने शव को रखकर दफनाने से इनकार कर दिया. परिजनों की मांग थी कि सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा

हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ सिटी दीपक दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को समझाया और आश्वासन दिया कि मामले में पहले से ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब जाहिद की मौत के बाद मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम किया जाएगा. पुलिस के सख्त कार्रवाई के भरोसे के बाद ही परिजन मिट्टी करने के लिए राजी हुए.

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