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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: 38 घंटे की बारिश से बीजा नगर का संपर्क टूटा, सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर

महोबा: 38 घंटे की बारिश से बीजा नगर का संपर्क टूटा, सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर

महोबा में 38 घंटे बाद भले ही बारिश थमी हो मगर लगातार 38 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से चलते गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है. . लोग सड़क पर नाव चलाने को मजबूर हैं.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 27 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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उत्तर प्रदेस के महोबा में 38 घंटे बाद भले ही बारिश थमी हो और बीजा नगर गांव टापू बन गया है. मगर जलभराव के चलते गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है. लोग सड़क पर नाव चलाने को मजबूर हैं. घरों में पानी घुसने से अनाज और गृहस्थी तबाह हो चुकी है, वहीं गीली लकड़ियों के कारण चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं. बीमार बच्चों को कमर तक पानी या नाव के सहारे अस्पताल ले जाया जा रहा है. बदहाल ग्रामीण अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

लोग को दैनिक जरूरतों के लिए सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर

यह नजारा महोबा मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर बसे बीजा नगर गांव का है, जहां लगातार 38 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है. बीजा नगर के हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है. मजबूरी का आलम यह है कि लोग अपनी दैनिक जरूरतों और रास्ते पार करने के लिए सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर हैं. यह पहली बार नहीं है, पिछले महीने भी बारिश ने यहां ऐसे ही हालात बनाए थे.

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अब दोबारा हुई बारिश से गांव की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है. जलभराव के कारण करीब 10 घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का अनाज, कपड़े और गृहस्थी का सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया है. यहां तक कि मवेशियों के लिए रखा भूसा भी पानी में बह गया है. घरों में पानी भरने और लकड़ियां गीली होने के कारण चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं. जिनके घरों में एलपीजी गैस खत्म है, वे जलभराव के चलते सिलेंडर लेने बाजार भी नहीं जा पा रहे. गांव में भुखमरी की नौबत आ गई है और लोग दिन में एक वक्त का खाना खाकर जैसे-तैसे गुजर-बसर कर रहे हैं.

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बीमार बच्चों को जान जोखिम में डालकर अस्पताल ले जाने को विवश

सबसे ज्यादा परेशानी बीमारों और बच्चों को हो रही है. मालती और खेमराज जैसे ग्रामीण अपने बीमार बच्चों को जान जोखिम में डालकर, नाव के सहारे या कमर तक पानी में डूबकर अस्पताल ले जाने को विवश हैं. रास्ते में पड़े टूटे नाले हादसों को न्योता दे रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह ठप है. गांव का जूनियर हाईस्कूल पिछले एक महीने से बंद पड़ा है, क्योंकि स्कूल जाने वाले रास्ते में जलभराव है. मजदूर मजदूरी पर नहीं जा पा रहे और नाविकों को छोड़कर बाकी ग्रामीण अपने-अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वे पूर्व में डीएम से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक जिला प्रशासन ने इस गांव की कोई सुध नहीं ली. ना तो कोई राहत सामग्री पहुंची है और ना ही जल निकासी का कोई इंतजाम किया गया है. बेबस बीजा नगर के लोग अब भी सरकारी मदद और गांव से पानी निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 27 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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