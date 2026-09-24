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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: तीजा-चालीसवें के सामूहिक भोज पर लगी रोक, मुस्लिम समाज का फैसला

महोबा: तीजा-चालीसवें के सामूहिक भोज पर लगी रोक, मुस्लिम समाज का फैसला

महोबा के मकनियापुरा की मस्जिद में शहर काजी और उलेमाओं की मौजूदगी में मुस्लिम समाज ने मृत्यु के बाद होने वाले तीजा और चालीसवें के सामूहिक भोज आवामी खाने की कुप्रथा पर रोक लगा दी गई है

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 24 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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महोबा के मकनियापुरा की मस्जिद में शहर काजी और उलेमाओं की मौजूदगी में मुस्लिम समाज ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है. समाज में मृत्यु के बाद होने वाले तीजा और चालीसवें के सामूहिक भोज आवामी खाने की कुप्रथा पर रोक लगा दी गई है. फिजूलखर्ची रोकने और गरीबों को कर्ज के बोझ से बचाने के लिए महोबा में उलेमाओं की सहमति से यह ऐतिहासिक पहल की गई है.

सामाजिक सुधार और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के मकसद से बुधवार (23 सितंबर) रात महोबा शहर के मकनियापुरा स्थित मस्जिद में मुस्लिम समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. शहर काजी आफाक हुसैन, मौलाना जमालुद्दीन और तमाम हाफिज व उलेमाओं की सरपरस्ती में हुई इस बैठक में डेढ़ सैकड़ा से अधिक लोग शामिल हुए. 

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2 घंटे चली चर्चा के बाद जागरूक युवाओं ने यह कदम उठाया

करीब 2 घंटे चली इस चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि अब मृत्यु के बाद तीजा और चालीसवें पर होने वाले सार्वजनिक मृत्यु भोज यानी आवामी खाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. महोबा के जागरूक नागरिकों और युवाओं ने यह कदम उठाया है. एडवोकेट निहाल अहमद, एडवोकेट मुकीत खान, सभासद अशफाक अहमद, फजल खान, शमीम खान और आमिर सभासद समेत शहर के जिम्मेदार लोगों ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए उलेमाओं से संपर्क किया और इस बैठक का खाका तैयार किया.

बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्पष्ट किया कि तीजा और चालीसवां जैसे मौकों पर वलीमे की तरह बड़े पैमाने पर दावतें देना इस्लाम, शरीयत और कुरआन की शिक्षाओं के खिलाफ है. अमीरों की देखा-देखी में गरीब तबका भी कर्ज लेकर ये रस्में निभाने को मजबूर हो जाता था. शहर काजी आफाक हुसैन ने कहा कि इस फैसले से गरीबों को कर्ज के तनाव से मुक्ति मिलेगी और फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी. 

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आम जनता के लिए सामूहिक दावत पूरी तरह से गैर-मुनासिब

मौलाना जमालुद्दीन ने बताया कि शरीयत के मुताबिक फातिहा में शामिल होने वाले आम लोग दुआ कर वापस लौटें. तीजे और चालीसवें का खाना केवल दूर-दराज से आए रिश्तेदारों, गरीबों, यतीमों, मसाकीन और मदरसे के बच्चों तक ही सीमित रहेगा, आम जनता के लिए सामूहिक दावत पूरी तरह से गैर-मुनासिब है.

बैठक में मौजूद सभी लोगों ने हाथ उठाकर इस फैसले का समर्थन किया. आयोजकों ने सभी उलेमाओं और जिम्मेदार नागरिकों का शुक्रिया अदा करते हुए महोबा की आवाम से अपील की है कि वे खुद भी इस पर अमल करें और समाज को जागरूक बनाएं.

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Published at : 24 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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