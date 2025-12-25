महोबा में अनोखी प्रेम कहानी, 3 साल के प्यार के बाद सामाजिक बंधनों को तोड़ 2 युवतियों ने की शादी

महोबा जनपद के चरखारी कस्बे से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दी है. सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए यहां एक लड़की ने लड़की से शादी कर सबको हैरत में डाल दिया. तीन साल तक चला यह प्रेम आखिरकार कोर्ट मैरिज के मुकाम तक पहुंचा और अब यह जोड़ा खुले तौर पर साथ रह रहा है.

यह मामला चरखारी के छोटा रमना मोहल्ले का है. साहब सिंह की 20 वर्षीय पुत्री हेमा, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहकर फल की दुकान लगाती है, बचपन से ही लड़कों जैसे तौर-तरीकों और रहन-सहन में पली-बढ़ी. इसी दौरान उसके ननिहाल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र के लबरहा गांव में रहने वाली 18 वर्षीय पूजा से उसकी मुलाकात हुई. यह मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के प्रेम में पड़ गईं.

तीन वर्षों तक चले इस रिश्ते के बाद दोनों ने सामाजिक दबावों की परवाह किए बिना 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली. शुरुआत में हेमा के माता-पिता ने कुछ आपत्ति जताई, जबकि पूजा के परिवार ने कड़ा विरोध किया. हालांकि समय के साथ हालात बदले और दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए. कोर्ट मैरिज के बाद हेमा अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपने गांव चरखारी पहुंची, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

खास बात यह रही कि घर में बहू के आगमन पर पारंपरिक रस्में निभाई गईं. मुंह दिखाई, बधाई गीत और शादी के बाद की सभी रस्मों की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ की जा रही हैं. पूजा का कहना है कि उसने मन से हेमा को अपना पति स्वीकार किया है और परिवार के विरोध के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही. वहीं हेमा का कहना है कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने का प्रयास करेगी, हालांकि सर्जरी न होने की स्थिति में भी दोनों साथ रहेंगे. हेमा फल की दुकान लगाकर परिवार का खर्च चलाती है, जबकि पूजा घर संभालती है.

हेमा की मां फूलबती का कहना है कि उन्हें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है. “इन दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है,” कहते हुए उन्होंने साफ किया कि परिवार पूरी तरह इस रिश्ते के साथ खड़ा है. चार बहनों में तीसरे नंबर की हेमा की इस अनोखी शादी ने पूरे इलाके को चौंका दिया है और समाज में नई बहस को जन्म दे दिया है.