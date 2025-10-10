हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महोबा: करवाचौथ के दिन महिला ने 5 साल के बेटे संग खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

महोबा: करवाचौथ के दिन महिला ने 5 साल के बेटे संग खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Karwa Chauth 2025: मां-बेटे की चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया. महिला के ससुर लक्षीराम ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Oct 2025 01:17 PM (IST)
महोबा जिले की सीमा से लगे एक गांव में करवाचौथ के दिन एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां 26 वर्षीय महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर अपने पांच वर्षीय पुत्र के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. यह घटना उस समय हुई जब पूरा परिवार करवाचौथ पर्व को लेकर उत्साहित था.

बता दें कि महिला और उसके मासूम पुत्र को गंभीर अवस्था में महोबा जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. महोबा जिले की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के छतरपुर जनपद के चितहरी गांव का यह मामला है. जहां जयहिंद जी 26 वर्षीय पत्नी सविता ने ये आत्मघाती कदम उठाया है. उसका का विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था. उसे चार पुत्रियां के बाद एक पुत्र हुआ है.

मां-बेटे की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी

बताया जाता है कि वह कुछ समय से घरेलू विवादों से मानसिक रूप से परेशान थी. करवाचौथ के दिन उसने अपने इकलौते बेटे ऋतिक को पहले जहरीला पदार्थ खिलाया, फिर खुद भी जहर निगल लिया. मां-बेटे की चीख-पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया. महिला के ससुर लक्षीराम ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

मां-बेटे दोनों की हालत गंभीर

इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. परिजनों ने घटना के कारणों पर कुछ भी बोलने से इंकार किया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सविता का अपने पति से अक्सर विवाद होता था. करवाचौथ जैसे शुभ दिन पर इस तरह का कदम उठाने से हर कोई हैरत में है. फिलहाल मां-बेटे दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, और उनका इलाज जारी है. पड़ोसी अरविंद ने बताया कि उनकी चीख पुकार सुन मदद के लिए पहुंचे और फिर मां-पुत्र को महोबा जिला अस्पताल लाए है, उन्होंने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है.

Published at : 10 Oct 2025 01:17 PM (IST)
UP NEWS Mahoba News Karwa Chauth 2025
