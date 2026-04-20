महोबा में शादी वाले घर की रौनक पड़ी फीकी! बासी सब्जी खाने से कई लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

यूपी के महोबा में शादी समारोह में बासी सब्जी खाने से 9 लोग बीमार हो गए. यह रतौली गांव की घटना है. दुल्हन के दादा, महिलाओं और 5 बच्चों समेत सभी को उल्टी-दस्त के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने इसे फूड प्वाइजनिंग का मामला बताया है.

महोबा जनपद स्थित रतौली गांव में इन दिनों राममिलन प्रजापति की पुत्री करिश्मा की शादी की रस्में चल रही हैं. 21 अप्रैल को टीका होना तय है, जिसके चलते घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का तांता लगा हुआ है. लेकिन शनिवार (18 अप्रैल) की शाम जो खाना बना, उसने हंसी-खुशी के माहौल को डर में बदल दिया.

खाना खाने के कुछ ही देर बाद मेहमानों की बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक रात के भोजन में आलू-टमाटर की सब्जी और चावल परोसे गए थे. खाना खाने के कुछ ही देर बाद एक-एक कर मेहमानों की तबीयत बिगड़ने लगी. शुरुआत बच्चों से हुई, जिन्हें तेज बुखार के साथ उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते परिवार के कुल 9 लोग इसकी चपेट में आ गए.

महोबा जिला अस्पताल में भर्ती

बीमार होने वालों में दुल्हन के 60 वर्षीय दादा लक्ष्मण के साथ-साथ मध्य प्रदेश के बजरंगपुर और धावरी गांव से आए रिश्तेदार भी शामिल हैं. इनमें 5 मासूम बच्चे, 3 महिलाएं और एक पुरुष की हालत गंभीर देख, परिजनों ने पहले उन्हें पसवारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन जब वहां सुधार नहीं हुआ, तो रविवार शाम आनन-फानन में सभी को महोबा जिला अस्पताल लाया गया.

फूड प्वाइजनिंग से बीमार हुए लोग- डॉक्टर

पीड़ित परिजनों का कहना है कि शाम को आलू-टमाटर की सब्जी खाने के बाद ही सबको दस्त और बुखार शुरू हुआ. बीमारों में 3 वर्षीय संतोष से लेकर 55 वर्षीय भगवती तक शामिल हैं. वहीं, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर शिशुपाल ने पुष्टि की है कि यह पूरी तरह से फूड प्वाइजनिंग का मामला है. डॉक्टरों के मुताबिक, दूषित खान-पान की वजह से इन सभी की सेहत बिगड़ी है.

महोबा अस्पताल में भर्ती सभी की हालत अब स्थिर

फिलहाल, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें वार्डों में शिफ्ट कर दिया है. राहत की बात यह है कि समय पर इलाज मिलने से सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. लेकिन इस घटना ने शादी वाले घर की रौनक को अस्पताल की गलियों तक पहुँचा दिया है.

'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?