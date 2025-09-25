Mahoba News: महोबा में 60 साल के किसान ने की आत्महत्या, कर्ज और बीमारी से था परेशान

महोबा में 60 वर्षीय किसान ने कर्ज और बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. किसान ने घर में रस्सी के फंदे पर झूलकर जीवनलीला समाप्त कर ली. घटना से गांव में शोक की लहर है. किसान बैंक और साहूकारों के कर्ज, मर्ज के साथ-साथ 20 बीघा खेत की फसल अच्छी न होने से हताश हो गया और मौत को गले लगा लिया.

बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के चुरबुरा गांव निवासी 60 वर्षीय दीना कुशवाहा ने अपने ही घर की चौखट पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक के बेटे बलराम ने बताया कि उनके पिता के नाम करीब 20 बीघा कृषि भूमि थी, जिस पर उन्होंने मूंग, उड़द और तिल की फसल बोई थी.

किसान क्रेडिट कार्ड से लिया था कर्ज

फसल के मृतक ने लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपये कर्ज लिया गया था. लेकिन लगातार अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई. इधर, दीना कुशवाहा लंबे समय से बीमार चल रहे थे. एक माह पूर्व झांसी में पथरी का ऑपरेशन भी कराया था.

इसके अलावा आंत से जुड़ी बीमारी से भी जूझ रहे थे. इलाज के लिए रिश्तेदारों और अन्य लोगों से करीब 5 लाख रुपये उधार लिया गया, जिसमें से दो लाख रुपये चुकता किए जा चुके थे. लेकिन शेष कर्ज और बढ़ते इलाज का खर्च उन्हें लगातार परेशान कर रहा था.

6 लाख का कर्ज था बकाया

6 लाख रुपये का कर्ज शेष था. वहीं, बैंक कर्मियों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा था. इन सबके चलते किसान मानसिक तनाव में रहने लगे और आखिरकार क्षुब्ध होकर फांसी लगा ली.

परिजनों का कहना है कि खेती में नुकसान और कर्ज का बोझ उनके पिता की मौत का बड़ा कारण रहा. अब परिवार खुद को असहाय महसूस कर रहा है. गांव के लोगों ने भी शासन से दिवंगत किसान के परिवार की आर्थिक मदद की मांग की है.

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है. किसान लंबे समय से बीमार थे और दो साल से उनका इलाज चल रहा था. उनकी मौत के वास्तविक कारणों की जांच कराई जा रही है. प्रशासन शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.