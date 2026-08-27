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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में जल प्रलय! 6 घंटे की बारिश में डूबा बाजार, लाखों का नुकसान

महोबा में जल प्रलय! 6 घंटे की बारिश में डूबा बाजार, लाखों का नुकसान

महोबा में सुबह तड़के से हो रही भारी बारिश की वजह से यहां के कुलपहाड़ कस्बा जलमग्न हो गया है. कस्बे की दो सौ से ज्यादा दुकानों में पानी घुस गया, जिसके चलते व्यापारियों को लाखों का नुक़सान हो गया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 27 Aug 2026 01:44 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में लगातार 6 घंटों के मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है. यहां के कुलपहाड़ कस्बे में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से झांसी-मिर्जापुर हाईवे आधा किमी तक जलमग्न हो गया. जिसके चलते 200 से अधिक दुकानों समेत सैकड़ों घरों में पानी भर गया. जिसकी वजह से रक्षाबंधन के त्यौहार पर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्राफा व्यापारियों का लाखों का सामान बर्बाद हो चुका है.

महोबा जिले का कुलपहाड़ कस्बा इस समय जलप्रलय का सामना कर रहा है. सुबह पांच बजे से शुरू हुई लगातार 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे को पानी-पानी कर दिया है. बारिश का सबसे भीषण असर झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर देखने को मिला, जहां आधा किमी तक सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया. जलभराव की वजह से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और राहगीर भारी मुसीबत में फंस गए. 

200 से ज्यादा दुकानों में भरा पानी

कस्बे का मुख्य बाजार किसी तालाब में तब्दील हो चुका है.  निकासी के लिए बनाए गए नालों के चोक होने से बारिश का पानी 80 फीसदी बाजार में घुस गया. रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए व्यापारियों द्वारा लाया गया सामान चंद घंटों में तबाह हो गया. स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मुजीब अली ने कहा कि यहां बाजार की 200 से ज्यादा दुकानों को नुक़सान हुआ है. 

सर्राफा व्यापारी रामजी सोनी और अनिल कुमार का कहना है कि दुकानों के काउंटर, अलमारियां और सारा सामान  भीग चुका हैं, जिससे व्यापारी रोने को मजबूर हैं. वहीं कपड़ा व्यापारी शिवराम नामदेवके मुताबिक, दुकानों में डेढ़ से दो फीट पानी भरा हुआ है, जिसे निकालने के लिए लोग खुद मशक्कत कर रहे हैं.

जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त

बाजार के अलावा कस्बे की राजपूत कॉलोनी और रिहाइशी इलाकों में भी पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. स्थानीय नागरिक अरुण कुमार के अनुसार, क्षेत्र में बड़े नाले की जगह छोटी नालियाँ होना इस आपदा की मुख्य वजह है. आनन-फानन में नगर पंचायत ने जेसीबी मशीनों को लगाकर बंद पड़े नालों को खुलवाने और हाईवे से पानी हटाने का काम शुरू किया है. 

शहर में हुए जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जो तैयारी मानसून से पहले होनी चाहिए थी, वह नुकसान होने के बाद की जा रही है. कस्बे के पीड़ित व्यापारियों ने अब शासन-प्रशासन से जल निकासी के स्थायी समाधान और हुए भारी नुकसान के मुआवजे की मांग की है. 

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Published at : 27 Aug 2026 01:44 PM (IST)
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