महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 वर्षीय किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया. अपने घर से 40 हजार नकद और लाखों रुपये के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हुआ. 6 दिन बाद जब वह मिला, तो सामने आई पूरी हकीकत. उसने मोबाइल गेम की लत और गेम खेलने की बकाया रकम चुराने के लिए अपने ही घर में चोरी की थी.

दरअसल, महोबा में ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर की लत ने एक नाबालिग किशोर को अपराध की राह पर धकेल दिया. 12 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर में चोरी कर डाली. बीती 17 दिसंबर की रात, किशोर ने अपने घर में रखी लगभग 40 हजार रुपये नकद और करीब तीन लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चुराकर अपने साथी के साथ फरार हो गया.

परिवार वालों ने मोहल्ले के लड़के पर लगाया इल्जाम

इसके बाद पुलिस और परिवार ने उसके अचानक गायब होने पर चिंता जताई और पिता प्रेमचंद साहू ने भटीपुरा में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन छह दिन बाद किशोर जब अपने साथी के साथ मिला तो पूछताछ में उसने पूरी हकीकत बताई.

नाबालिग ने किया चौकाने वाला खुलासा

पूछताछ में उसने बताया कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर में मोबाइल गेम खेलने के लिए बच्चों से प्रतिदिन 300 रुपये लेकर फ्री फायर गेम खेलाती थी. किशोर को यह गेम इतना भा गया कि उसने न केवल उधार में गेम खेला बल्कि उसे चुकाने के लिए चोरी करने तक की योजना बना ली. किशोर ने चोरी की गई राशि का कुछ हिस्सा महिला के पुत्र को दे दिया, और कुछ आभूषणों को कानपुर में बेच दिया.

किशोर की कहानी सुन दंग रह गई पुलिस

इसके बाद वह साथी के साथ गुड़गांव चला गया था. सूचना मिलने पर परिवार ने उसे वापस लाकर कोतवाली में पेश किया. पुलिस ने किशोर की कहानी सुनी तो दंग रह गई. अब परिवार और स्थानीय लोग महिला के खिलाफ पूछताछ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों में इस तरह की लत और अपराध से बचाव किया जा सके.