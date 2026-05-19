हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: महोबा में 12 बीघा जमीन के लिए कातिल बना बेटा, लोहे की रॉड से पीटकर पिता को उतारा मौत के घाट

UP News: महोबा में 12 बीघा जमीन के लिए कातिल बना बेटा, लोहे की रॉड से पीटकर पिता को उतारा मौत के घाट

UP News In Hindi: महोबा में जमीन विवाद के चलते एक बेटे ने अपने ही पिता को सिर पर लोहे की रॉड मारकर मौत के घाट उतार दिया. बेटा 12 बीघा जमीन की रजिस्ट्री को लेकर पिता के साथ विवाद करता था.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 May 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में जमीन विवाद के चलते एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात खन्ना थाना क्षेत्र के ग्योडी गांव की है, जहां 12 बीघा जमीन के लालच में बेटे ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

12 बीघा जमीन अपने नाम करने को लेकर बनाता था दवाब

रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह खौफनाक वारदात महोबा जिले के खन्ना थाना इलाके के ग्योडी गांव से सामने आई है. यहां रहने वाले बुजुर्ग सुंदरलाल को क्या मालूम था कि जिस बेटे को उन्होंने पाल-पोसकर बड़ा किया, वही एक दिन उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा. बताया जा रहा है कि सुंदरलाल का मझला पुत्र जयहिंद पिछले कई दिनों से अपने पिता पर 12 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करने का लगातार दबाव बना रहा था. वह अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर आता और जमीन के बैनामे को लेकर बुजुर्ग पिता के साथ गाली-गलौज और विवाद करता था. 

मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

बड़े भाई की मौत के बाद जमीन हथियाने को लेकर किया वार

दरअसल, इस विवाद के पीछे एक बड़ी वजह थी. बुजुर्ग सुंदरलाल का बड़ा बेटा राजेंद्र काफी समय से बीमार चल रहा था. उसके इलाज के लिए सुंदरलाल ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चार साल पहले बीमारी के चलते राजेंद्र की मौत हो गई. बड़े भाई की मौत के बाद जयहिंद की नीयत जमीन पर डोल गई और उसे पूरी जमीन हथियाने का लालच आ गया. जब बुजुर्ग पिता ने जमीन का बैनामा करने से साफ इनकार कर दिया, तो जयहिंद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने तैश में आकर लोहे की भारी रॉड उठाई और अपने लाचार पिता पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान और मरणासन्न कर दिया.

चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती

चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस की मदद से गंभीर रूप से जख्मी सुंदरलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जिला अस्पताल के डॉक्टर शिशुपाल के मुताबिक, बुजुर्ग को बेहद नाजुक हालत में आपातकालीन वार्ड में लाया गया था. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से परिजन उन्हें बाहर नहीं ले जा सके और जिला अस्पताल में ही इलाज के दौरान सुंदरलाल ने दम तोड़ दिया.

योगी सरकार की नई पहल, ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत छोटे गांवों तक दौड़ेंगी बसें

Published at : 19 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: महोबा में 12 बीघा जमीन के लिए कातिल बना बेटा, लोहे की रॉड से पीटकर पिता को उतारा मौत के घाट
UP News: महोबा में 12 बीघा जमीन के लिए कातिल बना बेटा, लोहे की रॉड से पीटकर पिता को उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अखिलेश यादव का बयान- कार्रवाई न करने का क्या कारण है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘एक जनपद एक व्यंजन’ से दुनिया तक पहुंचेगा यूपी का स्वाद, योगी सरकार बनाएगी लोकल फूड को ग्लोबल ब्रांड
‘एक जनपद एक व्यंजन’ से दुनिया तक पहुंचेगा यूपी का स्वाद, योगी सरकार बनाएगी लोकल फूड को ग्लोबल ब्रांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कोई भी काम…'
CM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कानून के दायरे में ही होगा काम'
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव
ईरान पर हमले को लेकर पिछे हटे ट्रंप!
वड़ा पाव हुआ कितना महंगा! मुंबईकरों पर महंगाई का नया झटका
मौत से पहले ट्विशा का आखिरी Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तूफान आने वाला है...', पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद राहुल गांधी की वॉर्निंग, PM मोदी के नॉर्वे दौरे पर किया कमेंट
'तूफान आने वाला है...', पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद राहुल गांधी की वॉर्निंग, PM मोदी के नॉर्वे दौरे पर किया कमेंट
मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, तलाश में जुटीं टीमें
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, तलाश में जुटीं टीमें
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
स्पोर्ट्स
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
बॉलीवुड
'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ मां नहीं, पिता की उम्र और आदतें भी तय करती हैं बच्चे की सेहत, भूलकर भी न करें ये गलती
सिर्फ मां नहीं, पिता की उम्र और आदतें भी तय करती हैं बच्चे की सेहत, भूलकर भी न करें ये गलती
ऑटो
सिंगल चार्ज में 682 KM रेंज, ये हैं भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें, जानिए डिटेल्स
सिंगल चार्ज में 682 KM रेंज, ये हैं भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget